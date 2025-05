Sabato 17 maggio, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare Unione dei Comuni Alto Bradano, Acerenza, sarà presentato il progetto "Voci dalla Terra del Vento", un viaggio affascinante tra musica, storia e patrimonio orale del territorio, patrocinato dal Comune di Acerenza e supportato dalla Pro Loco Acerenza “Città Cattedrale”. Nato dall'idea dei musicisti acheruntini Tiziano Cillis e Canio Giordano, il progetto ha un obiettivo ambizioso: ridare voce alle antiche melodie popolari che rischiavano di scomparire, restituendole alla comunità con nuovi arrangiamenti musicali e linguaggi contemporanei più facilmente accessibili. Al centro di questo lavoro c'è una struggente litania ottocentesca tratta da una storia vera, scritta in rima e composta da numerose strofe in versi decasillabi. Questa autentica gemma di poesia popolare è "La Canzone di Bigotti", che narra la tragica storia di una sfortunata vittima delle sommosse postunitarie del brigantaggio, il giovane Oronzo Bigotti. La serata, moderata dall'Assessore Carmen Salandra, sarà ricca di interventi e sorprese. Dopo i saluti del Sindaco Fernando Scattone e la spiegazione della nascita del progetto da parte dei musicisti, i ricercatori Antonio Giordano e Vincenzo Guglielmucci ci guideranno alla riscoperta delle tradizioni orali e dei fatti indagati e raccolti nel loro libro "Porzia Montanaro e gli anni del brigantaggio in Acerenza". La Prof.ssa Patrizia Del Puente, docente dell'Università della Basilicata, analizzerà invece gli aspetti peculiari dell’idioma acheruntino, evidenziando la ricchezza del patrimonio fonetico dialettale. In chiusura, in rappresentanza della Pro Loco Acerenza “Città Cattedrale” - partner del progetto - interverranno Canio di Prata e Canio Scattone con un focus sulla creazione di un portale web dedicato, che raccoglierà e renderà consultabile al pubblico tutto il materiale prodotto nell’ambito dell’iniziativa. Oltre alla presentazione di testimonianze audiovisive del patrimonio orale raccolte negli anni, il momento clou della serata sarà la proiezione in anteprima del videoclip animato de "La Canzone di Bigotti", realizzato dal talento artistico di Walton Zed. Un'occasione speciale per riscoprire il patrimonio artistico locale e condividere il primo videoclip animato d’autore dedicato al nostro borgo. "Voci dalla Terra del Vento" non è solo un progetto musicale, ma un vero e proprio ponte tra generazioni, che attraverso la musica vuole mantenere viva la memoria storica del territorio.