Open Day del Centro Artemide il 17 maggio per la Giornata contro l'Omotransfobia 16/05/2025 Il 17 maggio 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie, determinando quello che tutti sappiamo, ovvero che l’orientamento sessuale fa semplicemente parte dell’Identità di ognuno di noi, e che non esiste alcuna “patologia” o alcuna “devianza”. Per questo, dal 2007, il 17 maggio di ogni anno si celebra in Europa la Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia.

In vista di quest'importante appuntamento, prosegue il lavoro del Centro Servizi Artemide, presidio lucano a protezione e promozione del Benessere e dei Diritti delle persone LGBTQIA+ (lesbiche, gay, bisex, trans, queer, intersessuali e asessuali), promanazione dell'UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazione razziali). Unico nel suo genere in Basilicata, il CAD Artemide porta avanti un importante lavoro su tutto il territorio lucano di prevenzione e contrasto alle discriminazioni fondate su Orientamento sessuale ed Identità di genere ed è attivo ormai da quasi tre anni in forza della virtuosa sinergia tra l'Arcigay Basilicata e la Cooperativa sociale ISKRA.

Gli Operatori e le Operatrici del Centro Artemide saranno nella sede di Potenza per un “OPEN DAY”, evento di sensibilizzazione ed informazione in occasione della giornata mondiale contro l'omotransfobia, per far conoscere le attività ed i servizi del Centro. L'Appuntamento è per sabato 17 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13 presso il Centro Artemide, sito in Potenza, alla Via del Popolo n. 4 (scale di collegamento Via del Popolo – Piazza Vittorio Emanuele II – terza rampa a scendere da Via del Popolo).



Secondo la Dott.ssa Pia Adriana Ciminelli, Consigliera nazionale di Arcigay e Responsabile dell'Accoglienza del Centro Artemide: “Il 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omotransfobia vede il nostro Paese perdere un altro punto percentuale nella Rainbow Map 2025 di ILGA-Europe, il rapporto che misura il rispetto dei diritti LGBTQIA+ in Europa: dal 25% del 2024 si scende al 24%, collocando l’Italia al 35° posto su 49, appena sopra l’Ungheria, ma dietro a Grecia, Cipro e Albania. Questo risultato è frutto di una cultura sessista, patriarcale e fallologocentrica che odia e discrimina le soggettività libere di autodeterminare il proprio genere al di fuori di una norma binaria imposta, con ruoli assegnati alla nascita in base al sesso di appartenenza. Mancano pertanto leggi contro le discriminazioni e i crimini d’odio, si tollerano le pseudoterapie di conversione, mentre gli attacchi alle persone trans e non binarie aumentano. E’ importante agire per un profondo cambiamento culturale dove tutte le PERSONE possono liberamente esistere in base a quella che è l’intima relazione con il proprio corpo e il proprio sentire”.



Secondo l'Avv. Morena Rapolla, Presidente dell'Arcigay Basilicata: “ E' preoccupante che la “civile” Italia sia l'ultimo Paese tra i fondatori dell'Unione Europea a non avere una legge che equipari odio razzista e odio omotransfobico, necessaria per garantire la possibilità di denunciare gli episodi di violenza ai danni delle persone LGBTQIA+. La Comunità LGBTQIA+ rivendica quello spazio di piena Cittadinanza che, ad oggi, viene negato, vilipeso, ridicolizzato e brutalmente violentato dall'omotransfobia; agiti subdoli che precludono l'accesso al mondo del lavoro (come troppo spesso accade per le Persone Trans), sfociano in atti di bullismo, prevaricazioni e odio, fino a portarci via le persone che amiamo. Le famiglie lucane accompagnano sempre più spesso i propri figli nei percorsi di costruzione del proprio benessere identitario, e questo rappresenta un contributo decisivo alla lotta all'omofobia perchè le Famiglie sono il primo presidio contro odio e violenza nonchè generatori di Forza e Liberta' per i propri figli”.



Secondo il Dott. Umberto Sessa, Presidente della Cooperativa ISKRA: “ Il dibattito sui diritti delle persone LGBTQIA+ si caratterizza spesso per posizionamenti ideologici preconfezionati e pregiudiziali. Il pregiudizio nega la complessità, esaspera le semplificazioni, banalizzale le questioni, impoverisce il pensiero. Con la Giornata contro l’Omotransfobia non riaffermiamo solo i diritti delle persone LGBTQIA+ ma anche la necessità di un confronto e un dibattito positivo improntato sul rispetto dell'identità e della diversità altrui”.







Il Centro Artemide ha la sua sede a Potenza, alla Via del Popolo n. 4 (scale di collegamento Via del Popolo – Piazza Vittorio Emanuele II – terza rampa a scendere da Via del Popolo), eroga i propri servizi (tutti gratuiti) e rappresenta uno spazio di ascolto, di accoglienza e di sostegno per persone LGBTQI+ che affrontano momenti cruciali della propria esistenza, in special modo per coloro che siano state vittime di violenza o abbiano subito episodi di discriminazione. Il Centro ha l'obiettivo di promuovere il benessere degli individui e la tutela dei diritti, offrendo supporto sociale, psicologico e legale, orientamento al lavoro, sportello immigrazione e Gruppi di mutuo aiuto e sostegno, con un team di esperti e da operatori competenti. Fornisce inoltre informazioni sui servizi pubblici e/o di privato sociale presenti sul territorio, attivando, laddove possibile, un servizio di accompagnamento.



I CAD come Artemide (circa una quarantina in tutta Italia) nascono per costruire una solida rete di protezione intorno alle persone LGBTIA, per favorire il riconoscimento e la difesa dei Diritti Umani di Ciascun*, affinchè Nessun* cada nella trappola dell'omofobia che considera le persone LGBTIA aggredibili e sbagliat*, fino alle estreme conseguenze anche ai danni di chi amiamo.



Per info e contatti, il Centro è comunque sempre accessibile 24 h su 24 attraverso canali multimediali (Facebook e Istagram), un numero dedicato (345-4682486), che garantiranno la gestione della comunicazione nel rispetto della tutela della privacy degli utenti. E' inoltre attivo l'indirizzo mail dedicato: centroartemidelgbt@gmail.com.



