La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale di Basilicata annuncia ufficialmente il congresso nazionale “Salute Mentale nel Post-COVID”, che si terrà il 16 e 17 maggio 2025 nella prestigiosa cornice della Sala Museo Provinciale di Potenza. Il congresso nasce dalla necessità di rispondere con rigore scientifico alle conseguenze psicologiche generate dalla pandemia da Covid-19, che ha avuto un impatto senza precedenti sulla salute mentale di ognuno di noi.

L’evento rappresenta un punto di riferimento fondamentale per clinici, ricercatori e operatori del settore, offrendo due giornate intense di aggiornamento, confronto interdisciplinare e approfondimento teorico-pratico. Focus del congresso: Attraverso lectio magistralis, workshop clinici, presentazioni di casi e momenti di dibattito scientifico, saranno affrontati i principali disturbi psicopatologici emersi o acuiti dalla crisi pandemica: disturbi d’ansia, depressione, PTSD, sintomi somatici persistenti e problematiche relazionali. Particolare attenzione sarà dedicata al fenomeno del Long COVID e all’applicazione di protocolli evidence-based della psicoterapia cognitivo-comportamentale.

Tra i temi centrali:

• Approcci terapeutici integrati per disturbi psicosomatici

• Psicotraumatologia della pandemia

• Impatto del distanziamento sociale sulla psicopatologia interpersonale

• Conseguenze su minori e adolescenti

• Tecniche innovative di stimolazione cerebrale

• Utilizzo delle tecnologie digitali nella pratica clinica

Relatori di rilievo nazionale e internazionale:

Interverranno figure di spicco della psicologia clinica e della psichiatria, tra cui Ornella Bettinardi (Presidente AIAMC), Aristide Saggino (Università di Chieti-Pescara), Davide Rivolta (Università di Bari),

Emiliano Toso, Antonella Magno, Vincenzo Pierro, Vincenzo Langellotti, Giuseppe Fagnano, e numerosi altri esperti che operano in prima linea nei servizi pubblici di salute mentale.

L’apertura dei lavori, in programma venerdì 16 maggio alle 9, sarà affidata al Direttore della Scuola, Dr.

A. Matteo Bruscella, alla presenza delle principali autorità istituzionali regionali e sanitarie. Il

programma completo del congresso è disponibile sul sito ufficiale, al link

www.sspbasilicata.it/congresso-2025/.