Il prossimo 18 maggio 2025, alle ore 18:30, presso la suggestiva Sala della Torre Normanna di Tricarico, si terrà la presentazione del libro Aquasal di Rossella D'Amico.



L’autrice, giovane tricaricese e insegnante di scuola primaria, accompagnerà i presenti in un viaggio tra le pagine di Aquasal, soffermandosi sui temi centrali del libro e sulle emozioni vissute durante la scrittura. L'opera narra la storia di una donna, intrecciando i suoi ricordi e il legame profondo con la sua terra, la Lucania. Un viaggio emozionale tra passato e presente, tra radici e futuro, che catturerà il lettore fin dalle prime pagine con la sua intensità e autenticità.



La presentazione, coordinata da Paola Benevento, sarà arricchita dagli interventi del professore Emilio Lastrucci, docente presso l'Università degli Studi della Basilicata, e di Domenico Venezia, docente presso il Liceo delle Scienze Umane di Potenza, che offriranno approfondimenti e riflessioni sulla narrazione e sui temi del libro.



L'evento sarà curato dall'associazione Canteuterpe, che accompagnerà la serata con un'esperienza immersiva tra letteratura e musica. Antonietta Vizzuso, Maria Diele e Pietro Cetani, componenti dell'associazione, leggeranno brani selezionati dal libro, arricchiti dall'accompagnamento musicale della direttrice del coro Maria Rosaria Lotito, creando un'atmosfera coinvolgente e intensa.



Un incontro da non perdere per gli amanti della lettura e per chi vuole lasciarsi trasportare dalle emozioni di Aquasal.