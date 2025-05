Domani a Matera alle 18:30 nel Salone camerale della Camera di Commercio della Basilicata si terrà l’incontro pubblico “Verso Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” con i componenti dell’Advisory Committee dell’iniziativa, per la prima volta in visita in città.



Nel dibattito saranno illustrate radici, obiettivi e strategie del percorso che va dalla visione di Unione per il Mediterraneo e Anna Lindh Foundation fino alla nascita delle Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo, le motivazioni della scelta di Matera e Tetouan per il 2026 e le esperienze delle Capitali 2025, Tirana e Alessandria d’Egitto.



Dopo i saluti istituzionali, interverranno Ayman Elsherbiny, Unione per il Mediterraneo (UFM), Alessandro Lamonica, Anna Lindh Foundation (ALF), Genci Kojdheli, Municipality of Tirana (in collegamento), Rita Orlando, Fondazione Matera Basilicata 2019.



Per partecipare all’incontro è necessaria la registrazione, sia attraverso Eventbrite che in loco. L’incontro potrà altresì essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Matera Basilicata 2019.