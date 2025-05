Nove iniziative da maggio ad agosto, cinque associazioni promotrici (Asd Pollino Bike, Asd Bike Explorer, Asd Basilicata Bike Trail, Sirino Gravity, Asd Team Alto Bradano), più di 1200 partecipanti iscritti, e buona parte del territorio regionale coinvolto: dalla costa ionica a quella tirrenica, dal Pollino al Vulture Alto Bradano.



Nel dettaglio degli eventi, lo start è i prossimi 17 e 18 maggio con "La Due giorni di Basilicata" promossa dall'Asd Bike Explorer, un percorso prevalentemente su asfalto che da Senise si snoda verso la Costa Jonica, toccando Nova Siri e Policoro per poi rientrare attraverso la suggestiva Rabatana. Seguirà "La Corsa dei Tre Mari" (24-31 maggio) che attraverserà la Basilicata costiera con una tappa che dalle Tavole Palatine raggiungerà Bernalda e Policoro, promuovendo il territorio lucano anche a cicloturisti stranieri e del Nord Italia. L'Asd Bike Explorer organizza anche "Il Viaggio lucano" dall'1 all'8 giugno, un'avventura impegnativa che attraversa quattro parchi della regione, partendo da Senise e toccando la costa Jonica, Bernalda, Matera, Castelmezzano, il Parco dell'Appennino, Maratea fino al Parco Nazionale del Pollino, includendo anche i Laghi Montecotugno, San Giuliano, Pertusillo e il Sirino.



Sul versante dell'unsupported, ossia un percorso da godere in autonomia per i partecipanti, il "Basilicata Bike Trail" (30 maggio-2 giugno), organizzato dall'omonima associazione, propone un vero coast to coast da Metaponto a Maratea. Il 22 giugno, l'Asd Bike Explorer condurrà i cicloturisti nei Calanchi mentre il 28 e 29 giugno, il Pollino sarà protagonista con la "Pollino Marathon", manifestazione giunta alla 24ª edizione che porterà a Terranova. L'evento, inserito nel circuito Prestigio MTB e nel Trofeo dei Parchi Naturali, offrirà anche un Bike Village, una mostra fotografica, intrattenimento musicale e una gara dedicata ai giovani.



L'estate proseguirà con l' "Appennino Bike Tour" a Castelluccio Superiore (13 luglio), un bike tour promozionale pensato per famiglie e cicloturisti sull'Appennino Lucano. Ad agosto, il "Trofeo dell'Aglianico del Vulture" (1-3 agosto), una competizione ciclistica juniores di livello nazionale ed internazionale, vedrà protagonista l'area del Vulture Alto Bradano con tappe a Venosa, Banzi, Maschito e Forenza, mentre il 23 agosto a Chiaromonte è in programma il "2° Open Bike", un raduno cicloturistico aperto a tutti per promuovere il territorio.



Novità assoluta per il Sud Italia sarà il corso IMBA Italia sul "trail building" (23-24 maggio) a Lauria, organizzato da Sirino Gravity e mirato alla progettazione e manutenzione dei sentieri per lo sviluppo cicloturistico.



"È per me un piacere dare risalto alle iniziative finora mappate dall'Apt - dichiara il Direttore generale, Margherita Sarli. Stiamo facendo un lavoro di aggregazione territoriale, avviato in occasione della fiera di Bologna e che continueremo, con tante piccole iniziative, come la stessa presentazione di oggi perché il nostro obiettivo è quello di rafforzare il prodotto cicloturistico. In Basilicata - aggiunge - ci sono eventi longevi come la "Pollino Marathon" e altri che invece stanno mostrando il loro grande potenziale grazie alla professionalità dei promotori. Mi preme sottolineare quanto spesso la passione si trasformi anche in un vero e proprio lavoro di volontariato per la pulizia ad esempio dei tracciati".



Il direttore Sarli sottolinea che le iniziative cicloturistiche richiamano appassionati nelle date prestabilite consentendo al contempo di far conoscere la Basilicata fuori dai confini regionali. "È evidente -- conclude - che oltre alla presentazione di questo cartellone di eventi bisognerà proseguire, in rete con i Parchi, nella promozione delle nostre ciclovie e nella sensibilizzazione delle strutture ricettive che devono essere pronte ad accogliere questa tipologia di turisti. Ringrazio l'assessore Cupparo per aver aderito alla presentazione di oggi proprio alla vigilia del Giro d'Italia in Basilicata."