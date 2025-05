Domenica 11 Maggio alle ore 18:45 presso la Sala Multimediale di Francavilla in Sinni, il Circolo Arci FrancaViva e la Biblioteca Comunale con il Patrocinio del Comune di Francavilla in Sinni presentano il libro " Merito del Cuore" di MIRNA MASTRONARDI.

Merito del cuore è l'autobiografia, pubblicata da Altrimedia Edizioni, di Mirna Mastronardi, la fondatrice di Agata, la prima organizzazione di volontariato oncologico della Basilicata.

Con coraggio, Mirna racconta la sua adolescenza in un piccolo paese del Materano, la famiglia, gli amici, le riunioni del PCI, i tanti lavori, gli attacchi di panico e una passione fortissima per un uomo che le spezzerà il cuore ma le lascerà un dono inestimabile: Dea.

Da qui, la rinascita di Mirna, quella che lei definisce "la sua seconda vita" nella quale però è messa a dura prova per la malattia della sua più cara amica, Lucia, e quasi in contemporanea per la scoperta devastante di avere un tumore.

Mirna Mastronardi è anche presidente dell’associazione Dea per sempre, nata con la volontà di trasformare il dolore in speranza nel ricordo della figlia, giovane vita spezzata troppo presto ma capace, con la sua luce, di continuare a ispirare azioni concrete di amore e solidarietà.



L'evento rientra nelle iniziative del Maggio dei Libri 2025 del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura).