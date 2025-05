Il prossimo 20 maggio a Potenza, si terrà il Giubileo del mondo della Comunicazione, promosso dalla Conferenza Episcopale di Basilicata, come tappa significativa del cammino verso l’Anno Santo. L’iniziativa, dal titolo “Le nuove frontiere della comunicazione. Verità e speranza nell’era dell’intelligenza artificiale”, sarà un’occasione di confronto tra giornalisti, studenti, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, per riflettere sul ruolo della comunicazione nel contesto delle sfide tecnologiche attuali.



L’incontro si aprirà alle 16:00 al Teatro Stabile, con i saluti di Monsignor Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa e delegato della CEB per le Comunicazioni Sociali, del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, del presidente di Assostampa Basilicata Angelo Oliveto e della presidente dell’Ordine dei giornalisti lucani Sissi Ruggi.



Seguirà un talk moderato da Cinzia Grenci, presidente dell’UCSI Basilicata, con la partecipazione del giornalista e presidente di WeCa Fabio Bolzetta, del prof. Daniel Arasa della Pontificia Università della Santa Croce e di don Gianluca Bernardini, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Milano e presidente Acec.



Alle 18:30 è prevista una processione verso la Cattedrale di San Gerardo, dove si terrà un momento di preghiera per affidare il cammino dei comunicatori alla luce del Vangelo.



L’iniziativa vuole essere, come affermato da Mons. Fanelli, “un’occasione di ascolto, crescita e speranza”, per sottolineare l’importanza di raccontare la verità, costruire ponti tra le persone e affrontare con consapevolezza i cambiamenti in atto nel mondo della comunicazione.