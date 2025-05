Il 9 maggio mattina dalle 10:00 alle 13:00 si terrà a Montalbano, presso la sede dell’IIS Pisticci-Montalbano un evento di promozione della Festa dell’Europa: la Giornata dell'Europa celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della "dichiarazione Schuman", una storica proposta presentata nel 1950 dal ministro degli Esteri francese Robert Schuman che ha gettato le basi della cooperazione europea: la proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea. La Giornata dell'Europa 2025 è un'occasione speciale perché ricorrono i 75 anni dalla dichiarazione Schuman. Successivamente il 18 aprile 1951, sulla scia della dichiarazione Schuman, venne firmato a Parigi il trattato che istituì la prima Comunità europea (quella del carbone e dell'acciaio) che dopo la ratifica di Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi entrò in vigore il 23 luglio 1952. All’evento parteciperanno, oltre al direttore del centro Europe Direct Basilicata Antonino Imbesi, che coordinerà ‘intera mattinata di lavori, anche i colleghi del CDE-CNR di Potenza. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico dell’IIS Pisticci-Montalbano la prof.ssa Cristalla Mezzapesa, sono previsti gli interventi di Luigi Vitelli (dell’associazione YOUTH EUROPE SERVICE che parlerà dell’esperienza vissuta con Matera 2019), Pawel Karczmarzyk (che mostrerà come si possano usare strumenti innovativi come i visori a Realtà Virtuale nella formazione), Piervirgilio Dastoli (Presidente del Movimento Europeo) e Dino Nicolia (funzionario di origine lucana in forza alla DG Agri della Commissione europea). Durante l’evento sono previste anche domande dal pubblico.