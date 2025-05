Per la prima volta, quest’anno, il Liceo Classico di Senise, sotto la guida della prof.ssa Lucia De Lillo, referente del progetto, il 14 aprile, presso l’UNIBAS di Potenza, ha preso parte, con alcuni studenti delle classi seconda e terza, alla Certificazione Linguistica di Latino, giunta alla V Edizione per la Regione Basilicata: un’importante iniziativa promossa dalla Consulta Universitaria degli Studi Latini (CUSL), sotto l’alto patrocinio del MIM, con l’obiettivo di valorizzare lo studio della lingua classica e di attestarne le competenze acquisite.

La Certificazione è una prova volta alla promozione e allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura latina e al miglioramento delle relative competenze, in una prospettiva didattica innovativa.

Uno studente di seconda (Marino Salvatore Flavio), rientrante tra le eccellenze, ha ottenuto la certificazione, livello A: un risultato che conferma l’impegno, la preparazione e la capacità logica di interpretare un testo in lingua latina, senza l’uso del vocabolario.

E’ stata un’esperienza formativa significativa, che sancisce l’importanza delle discipline classiche, base essenziale per l’interpretazione della modernità, nella direzione formativa dei cittadini di domani.