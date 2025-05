Il giorno lunedì 19 maggio 2025, presso l’Aula Magna del Polo Umanistico del rione Francioso – Università degli Studi della Basilicata, Potenza (via Nazario Sauro 85), l’Associazione Culturale Studentesca Unidea promuove l’evento dal titolo:

«I denti cariati e la patria e altre poesie» – Antonio Infantino fra storia, ultrasuoni e katarsi,

con il patrocinio dell’Università degli Studi della Basilicata e del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS), il patrocinio del Comune di Potenza (Maggio Potentino 2025) e la collaborazione del Circolo Culturale Antonio Infantino di Tricarico, della Biblioteca Centrale di Ateneo (BCA) e del Giornale Studentesco “Il Bassotto”.



La giornata si presenta come un’iniziativa di cittadinanza attiva e un evento pubblico ad ingresso libero, in cui verrà presentato e discusso il libro I denti cariati e la patria e altre poesie (Eretica, 2024) di Antonio Infantino (1944–2018), figura emblematica del panorama culturale lucano degli ultimi decenni. L’evento si propone come occasione di approfondimento e divulgazione, in linea con la recente ripubblicazione delle poesie, già edite nel 1966 da Feltrinelli e nel 1992 da CityLight.



L’iniziativa nasce da un gruppo di dottori di ricerca e dottorandi del corso di Dottorato in Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea, iscritti all’associazione promotrice, con la volontà di proporre alla comunità accademica e cittadina una giornata di riflessione sull’autore lucano.



PROGRAMMA



Accoglienza e registrazione dei partecipanti – ore 16:00

Presentazione dell’iniziativa



Gabriele Mancusi – Presidente dell’Associazione Unidea



Nicola Sileo – Dottore di ricerca Unibas



Saluti istituzionali – ore 16:30



Elena Esposito – Prorettrice alla Comunicazione e Immagine dell’Ateneo



Francesco Panarelli – Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS)



Federica D’Andrea – Vicesindaca del Comune di Potenza



Interventi, letture e poesie – ore 17:00



Raffaele La Regina – Dottorando DIUSS



Vania Cauzillo – Dottoranda DIUSS



Angela Pietrafesa – Dottoranda DIUSS



Nicola Sileo – Dottore di ricerca DIUSS



Circolo Culturale Antonio Infantino di Tricarico



Maria Teresa Imbriani – Professoressa di Letteratura Italiana, Unibas



Interventi artistici e musicali

A cura di Angela Santamato e Dario Lorusso



Consegna del volume alla Biblioteca Centrale di Ateneo – Polo Umanistico – ore 18:30

Alla presenza delle rappresentanti del Consiglio della BCA:



Prof.ssa Maria Teresa Imbriani



Dott.ssa Angela Giordano