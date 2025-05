5/05/2025 - Nasce GiULiA giornaliste Basilicata

“La potenza delle parole e la forza di un vademecum” per battezzare la nascita di GiULiA Giornaliste Basilicata. Per la sua prima uscita ufficiale, il 10 maggio, nel Polo Bibliotecario di Potenza, in via Don Minozzi (ore 10-13) GiULiA Basilicata, con Cpo-Fnsi ...-->continua