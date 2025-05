Successo per l'evento “Fiori in Borgo” a Guardia Perticara 5/05/2025 Guardia Perticara ha accolto, dal primo maggio, una straordinaria manifestazione culturale che ha animato le sue strade di pietra: “Fiori in Borgo”. Questo primo evento ha registrato un'affluenza notevole, con oltre 700 partecipanti, i quali hanno trasformato il piccolo borgo lucano in un palcoscenico vibrante di arte, cultura e tradizione.

Ad aprire la manifestazione è stata la mostra d’arte “Trame di Luce. L’arte di rinascere”, curata dalla Galleria d’Arte IDEARTE di Grazia Lo Re. Quattro talentuosi artisti lucani - Claudio Malacarne, Maria Di Taranto, Giovanni Spinazzola e Dino Ventura - hanno esposto le loro opere nel suggestivo Palazzo Montano, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di esplorare la creatività locale attraverso diverse tecniche e stili.

La giornata che ha segnato il culmine dell'evento, sabato 3 maggio, è stata caratterizzata da un programma intenso e variegato. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di partecipare a visite guidate, scoprendo le meraviglie architettoniche e storiche di uno dei borghi più affascinanti della Basilicata. Il via anche ad un laboratorio archeo-didattico, curato dall'associazione ALBA, dove l'archeologa Maria Rosaria Rinaldi ha coinvolto i bambini in una simulazione di campagna di scavo, mostrando loro i vari strati di terreno e il processo di rinvenimento dei reperti.

Non solo arte visiva, ma anche la letteratura ha trovato il suo spazio durante l'evento. Il Caffè Letterario ha ospitato la presentazione del libro “Basilicata. Terra acqua fuoco e cuore d’argilla”. Le letture coinvolgenti di Alessia Melfi, insieme al racconto dell'editore Carlo Pastore della Casa editrice “Menabò – Creazioni d’arte” di Pisticci, hanno reso omaggio a questa terra ricca di storia e bellezze naturali, attraverso racconti e acquerelli realizzati da artisti internazionali: lo scrittore belga, Carl Norac, curatore dei testi, e Fabrice Moireau, acquarellista parigino.

L'evento ha visto in scena anche un’affascinante rappresentazione teatrale sulla vita della celebre artista messicana Frida Kahlo. Lo spettacolo, intitolato “Frida,” interpretato da Daniela Ippolito ed Eva Immediato, ha offerto agli spettatori uno sguardo profondo sui temi dell’amore, del dolore e della creatività che hanno contraddistinto l'esistenza di Kahlo.

Un altro momento di grande impatto è stata la sfilata di moda curata da Erika Sarli, una giovane imprenditrice di Corleto Perticara. A soli 20 anni, Erika ha avviato la sua sartoria, che si è evoluta in una merceria e ha lanciato un messaggio alle giovani donne: “Credere sempre nei propri sogni, seguire le passioni e credere soprattutto in se stessi.” La sfilata, che ha messo in risalto l’eleganza delle creazioni proposte, è stata esaltata dalla musica di Mirko Gisonte, creando un'atmosfera magica con i suoi intermezzi musicali.

A concludere il tutto, l'esibizione del gruppo "Sauro Folk" che ha offerto al pubblico un'incantevole immersione nella musica popolare tradizionale, evocando le radici culturali del nostro territorio. Le melodie vivaci e i ritmi coinvolgenti hanno catturato l'attenzione degli spettatori, creando un'atmosfera di festa. Gli stand enogastronomici, invece, hanno deliziato i visitatori con autentiche prelibatezze culinarie preparate da artigiani del gusto, riflettendo la nostra identità gastronomica. L'artigianato locale ha completato questo scenario di festa, permettendo ai creatori di esaltare la loro abilità. In questo contesto, l'unione tra musica, cibo e arte ha non solo intrattenuto, ma anche favorito un incontro intergenerazionale, mantenendo viva la tradizione e promuovendo il patrimonio culturale locale.

In aggiunta, il contest fotografico “Angoli fioriti – Prospettive nuove per un borgo in fiore”, avviato il 20 aprile, ha visto la chiusura posticipata fino alle 23:59 del 12 maggio, con proclamazione dei vincitori prevista per il giorno successivo, il 13 maggio. Questo concorso ha ulteriormente incentivato la partecipazione attiva della comunità, invitando tutti a catturare e condividere la bellezza di Guardia Perticara durante la fioritura primaverile.

L’intero evento ha evidenziato l'importanza di fare rete tra le varie realtà del territorio. Il successo di “Fiori in Borgo” è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Guardia Perticara e da TotalEnergies, che ha sostenuto finanziariamente l’iniziativa. Hanno collaborato come partner Bandiera Arancione, I Borghi più belli d’Italia, l’Unpli Basilicata, Basilicata Turistica e Tempa Rossa, dimostrando un forte impegno nella valorizzazione delle risorse locali.

A dirigere i lavori è stato Antony Gallo, storico dell’arte e Presidente della Pro Loco di Corleto Perticara, la cui visione artistica ha guidato la realizzazione di questo evento multiforme.

Alla luce dell’ottimo riscontro ottenuto, l’augurio è che “Fiori in Borgo” possa diventare un appuntamento annuale, un momento di celebrazione della cultura, della bellezza e della coesione sociale, non solo per Guardia Perticara, ma per tutta la Basilicata. La sinergia tra arte, letteratura e moda ha certamente lasciato un segno profondo nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato. Con queste premesse, il futuro sembra promettente e ricco di opportunità per una continua scoperta e valorizzazione delle risorse locali.

