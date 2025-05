Nasce GiULiA giornaliste Basilicata 5/05/2025 “La potenza delle parole e la forza di un vademecum” per battezzare la nascita di GiULiA Giornaliste Basilicata. Per la sua prima uscita ufficiale, il 10 maggio, nel Polo Bibliotecario di Potenza, in via Don Minozzi (ore 10-13) GiULiA Basilicata, con Cpo-Fnsi e forMedia, ha organizzato il corso deontologico (5 crediti), “La potenza delle parole e la forza di un vademecum. Contro molestie e intimidazioni nel mondo giornalistico tra storie, testimonianze, linguaggio di genere e de-genere, cosa fare e a chi rivolgersi.







Acronimo di GIornaliste Unite LIbere Autonome, GiULiA, nata nel 2011, è un’associazione di rilievo nazionale, di giornaliste che si batte per una corretta rappresentazione di genere sui media e contro il gender gap nelle redazioni. Ha contribuito, tra l’altro, alla stesura del Manifesto di Venezia e del “Vademecum contro molestie e intimidazioni nel mondo giornalistico”.



Per presentarsi, il nuovo gruppo lucano parte proprio da quest’ultimo Vademecum, curato dalla Cpo della Fnsi, dall’ODG e dall’UsigRai con GiULiA Giornaliste, con l’obiettivo di fornire uno strumento di aiuto concreto a colleghe e colleghi vittime di molestie. Un fenomeno diffuso, ma sommerso, che ha un forte impatto psicofisico, professionale ed economico sulla vita di giornaliste e giornalisti.



Il corso si articola in tre panel, il primo dei quali: “Nasce GiULiA giornaliste Basilicata: perché?” avrà come protagoniste la presidente nazionale di Giulia Giornaliste Serena Bersani, la past president Silvia Garambois e la coordinatrice regionale Luigia Ierace. Dalla storia di GiULiA, alla violenza dei discorsi sessisti nelle redazioni, al corretto uso delle parole. Da Hollywood #MeToo alle molestie nell’informazione, come e cosa scriviamo. I numeri tra studi e ricerche.







Il secondo panel è dedicato al “Vademecum contro molestie e intimidazioni nel mondo giornalistico", un documento aperto, in continuo divenire, su un tema di cui si parla poco e ancor meno se i fatti avvengono in ambito giornalistico. Una guida pratica per riconoscere e agire contro le molestie. Interverranno le giornaliste Veronica Deriu (Coordinatrice del Vademecum) e Francesca Forleo.







Il terzo panel, “Le Consigliere di Parità: un impegno oltre le parole” sarà un’occasione per un confronto con le Consigliere regionale e provinciale di Parità, Ivana Pipponzi e Simona Bonito e la Consigliera nazionale di Parità, Filomena D’Antini, su discriminazioni e molestie e su linguaggio non discriminatorio nei luoghi di lavoro, con un occhio alle violenze economiche.









PROGRAMMA



10:00-10:20 - Saluti istituzionali

Luigi Catalani, Direttore Biblioteca Nazionale di Potenza

Sissi Ruggi, Presidente Ordine dei giornalisti Basilicata

Mara Pedrabissi, Presidente Commissione Pari Opportunità Fnsi

Elisabetta Cosci, Ordine Nazionale dei giornalisti

Monica Pietrangeli, Coordinatrice Cpo UsigRai

Sara Lorusso, Presidente forMedia

Angelo Oliveto, Presidente Associazione della Stampa di Basilicata



Nasce GiULiA giornaliste Basilicata: perché?

Primo Panel dalle 10:20 alle 11:00

Non sono solo parole. La violenza dei discorsi sessisti dentro le redazioni e fuori

Serena Bersani, Presidente GiULiA Giornaliste

Sotto ricatto: le ribelli e le suicide

Silvia Garambois, past President GiULiA Giornaliste

Dal Manifesto di Venezia, al Vademecum, alle Consigliere di Parità

Luigia Ierace, Coordinatrice GiULiA Giornaliste Basilicata, Cpo Fnsi



Il Vademecum: uno strumento contro molestie e intimidazioni nel mondo del giornalismo

Secondo Panel dalle 11:00 alle 11:30

L’esigenza di avere una guida pratica

Veronica Deriu, Giornalista, Cpo Fnsi, Coordinatrice Vademecum

Come riconoscere le molestie e cosa fare

Francesca Forleo, Consigliera nazionale Cpo Fnsi



Le Consigliere di Parità: un impegno oltre le parole

Terzo Panel dalle 11:30 alle 12:30

I casi di discriminazione di genere sul posto di lavoro e i casi di molestie in Basilicata

Ivana Pipponzi, Consigliera Regionale di Parità

Il linguaggio non discriminatorio nei luoghi di lavoro e nella Pubblica Amministrazione

Simona Bonito, Consigliera Provinciale di Parità

La consigliera di parità e le violenze economiche: altro aspetto delle discriminazioni di genere

Filomena D’Antini, Consigliera Nazionale di Parità



Dibattito e conclusioni

12:30-13:00



Modera: Luigia Ierace, Coordinatrice GiULiA Giornaliste Basilicata, Cpo Fnsi



