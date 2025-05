L’Azienda Sanitaria di Matera annuncia la nomina della dottoressa Raffaella Devescovi come nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile.

La dottoressa Devescovi arriva all’ASM dopo una lunga esperienza presso l’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, centro pubblico di riferimento regionale in Friuli Venezia Giulia per la neurologia e la psichiatria dell’età evolutiva. Qui, in collaborazione anche con la Fondazione Stella Maris, ha dedicato oltre vent’anni alla cura dei disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione alla neurologia pediatrica e alla psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza.

Specializzatasi in Neuropsichiatria Infantile presso l’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, ha approfondito tematiche come l’epilessia e i disturbi neurologici pediatrici. Nel corso della sua carriera ha sviluppato una solida competenza nella diagnosi e nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), coordinando progetti regionali in Friuli Venezia Giulia per l’individuazione precoce dei segnali di autismo e l’implementazione di interventi tempestivi nei servizi pubblici. Tra questi, ha promosso l’adozione dell’Early Start Denver Model (ESDM), un programma di intervento precoce rivolto a bambini in età prescolare, all’interno dei servizi per l’età evolutiva del Sistema Sanitario Regionale.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile scientifico in numerosi convegni e corsi di formazione rivolti agli operatori sanitari, con l’obiettivo di rafforzare la capacità del sistema sanitario di riconoscere precocemente i segnali dell’autismo.

“Sono convinto che la competenza, l’esperienza e la sensibilità della dottoressa Devescovi saranno un valore aggiunto per la nostra Azienda. Sono certo che, grazie alla sua visione innovativa e al suo impegno costante per l’inclusione e la qualità delle cure, la UOC di Neuropsichiatria Infantile potrà ulteriormente rafforzare il proprio ruolo al servizio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Un ringraziamento particolare va a tutti i medici e al personale sanitario che hanno garantito in questi mesi, con professionalità e dedizione, la continuità dell’assistenza tutelando il diritto alla cura dei nostri giovani pazienti”, afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo.

Particolarmente attenta all’accessibilità delle cure, presso l’IRCCS Burlo Garofolo ha promosso l’attivazione di un percorso specifico per facilitare l’accesso alle prestazioni ospedaliere da parte di bambini e ragazzi con autismo e/o disabilità intellettiva.

Le sue attività, molte delle quali sviluppate in sinergia tra ospedale e territorio, sono state oggetto di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, contribuendo alla diffusione di buone pratiche per la presa in carico precoce nei contesti pubblici.

“La nomina della dottoressa Raffaella Devescovi segna un ulteriore passo nel rafforzamento della governance sanitaria della Regione Basilicata, portando nel sistema una figura di comprovata esperienza e sensibilità, particolarmente attenta ai bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza. Questo incarico si inserisce nel più ampio processo di potenziamento della sanità lucana, in cui spicca l’opera di accrescimento delle competenze portata avanti presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e all’interno dell’intera Azienda. L’arrivo di una professionista di tale valore conferma inoltre la crescente capacità attrattiva del sistema sanitario regionale, che continua a distinguersi per la valorizzazione delle eccellenze. Un plauso va anche alla Direzione Strategica, il cui operato continua a promuovere qualità, innovazione e attenzione ai bisogni della comunità”, afferma l’Assessore della regione Basilicata alla Salute e politiche della Persona.