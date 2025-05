La Coldiretti di Potenza, con i suoi uffici territoriali, sarà domani a Oppido Lucano per il "Giubileo dell'Agricoltura". Una giornata di riflessione, preghiera e celebrazione del mondo agricolo, cuore pulsante della nostra terra. “Tanti agricoltori, famiglie e fedeli, si uniranno per sottolineare il valore del lavoro nei campi – spiega il direttore provinciale dell'organizzazione agricola, Maria Cerabona - la custodia del territorio e la produzione di eccellenze che ci rendono orgogliosi. Un momento di comunità forte e un messaggio chiaro: l'agricoltura è vita, è futuro, è radice della nostra identità”. La giornata sarà un'occasione preziosa anche per degustare i cibi del territorio che “offriranno i nostri agricoltori e allo stesso tempo ribadire, attraverso la raccolta firme, la necessità di un'origine chiara in etichetta per contrastare il cibo falso, tutelando così gli agricoltori e i cittadini. Solo in questo modo sarà possibile porre fine all’inganno dei prodotti stranieri spacciati per tricolori permesso dall’attuale norma del codice doganale sull’origine dei cibi – conclude Cerabona - che consente l’italianizzazione grazie ad ultime trasformazioni anche minime”.