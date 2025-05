Domani, 4 maggio, la Sala del Piccolo Paradiso di Agromonte, a Latronico, ospiterà l'attesa Assemblea Regionale dell'AVIS Basilicata, un evento di grande rilevanza organizzato logisticamente, nell'edizione di quest'anno, dalle sezioni locali di Latronico, Senise, Terranova di Pollino, Castronuovo di Sant'Andrea e Roccanova. Questo appuntamento elettivo segna un momento cruciale per l'associazione, poiché i delegati provenienti da tutta la regione saranno chiamati a eleggere il nuovo organismo direttivo regionale.

L'assemblea si preannuncia particolarmente partecipata, con oltre 300 partecipanti attesi, tra cui volontari, donatori e membri delle sezioni locali, pronti a discutere e votare le nuove cariche che guideranno l'associazione nei prossimi anni. Un'occasione di incontro fondamentale per fare il punto sulla situazione dell'AVIS in Basilicata, rafforzare la rete tra le diverse sezioni e consolidare il impegno nella promozione della donazione di sangue.

L’evento rappresenta anche un momento di grande importanza per il territorio lucano, vista la rilevanza per la salute pubblica e la solidarietà sociale che da sempre ha l'Avis.



