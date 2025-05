Se “tutti sono dietro al padrone” in un immobilismo istituzionale, politico e sociale,

come cita lui stesso nel suo nuovo singolo, Federico Ferrari prova a smuovere

alcune dinamiche consolidate e, forse troppo, affermate nelle nostre realtà locali.

Con un tono polemico, anzi “Polemico Podolico”, riprendendo il titolo, il giovane

originario di Nemoli (PZ) e membro della band Papperdelle ai Funky, ripercorre

alcuni dei recenti avvenimenti che hanno destato scalpore nella nostra amata, ma

forse trascurata ed abbandonata, Basilicata.

Petrolio, aumento di tumori, cattiva gestione (diga di Camastra), manutenzione

assente, gravi errori nella costruzione di edifici con altrettante conseguenze

(palazzetto dello Sport, Lauria), carenza di acqua (Potenza)…

Non risparmia nulla Federico, con il suo primo singolo da solista riprende la

denuncia sociale iniziata già precedentemente con “Petroleum”, album

strumentale dal titolo ironico ed allegorico.

Cita Carlo Levi, o se vogliamo Rocco Papaleo, con “Cristo si è fermato ad Eboli”,

spiegando le difficoltà di un lucano fuorisede, spesso e volentieri identificando

come “terrone”. Proprio come Verga e il suo ideale dell’ostrica il lucano fuorisede

lontano dal suo Meridione, si sente fuoriluogo e spaesato.

Federico esce fuori dalla necessità di raccontare la condizione lucana attuale dal

punto di vista di chi questa terra la vive ogni giorno e ci investe tutto ciò che ha.

In un’intervista rilasciata ad IVL24, il cantante e chitarrista, tenta di smuovere le

coscienze dei giovani e delle amministrazioni, spiegando quanto ami comunque la

Basilicata, nonostante le enormi difficoltà.

“Penso che tutta questa lentezza sia frutto di una politica che si allontana sempre

più dalle reali problematiche di una terra sofferente, di una società che si è

rassegnata, e che lo ha fatto forse per bisogno di leggerezza o peggio per paura di

essere lasciati indietro da chi ci offre opportunità mascherate dal clientelismo, da

lucano non sono sfinito e nemmeno amareggiato, anzi continuo ogni giorno ad

amare sempre di più quello che mi circonda, altrimenti non investirei tutto me

stesso per vivere qui! Spero fortemente che un giorno la Basilicata si apra al

mondo come merita, come meritano tutti quelli che la vivono e lavorano sodo, e

che possa riabbracciare quei figli fuggiti per cercare opportunità migliori che

attualmente non è in grado loro di offrire. La condizione lucana è ciò che mi sta

più a cuore e lo sarà per sempre! Viva la Basilicata, viva la nostra terra!”



