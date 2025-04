Zafferano e cosmetica: opportunità di sviluppo a Grassano 30/04/2025 Mettere a sistema i comparti legati allo zafferano e alla cosmetica pura, dare un segnale di presenza sul territorio facendo leva sulle conoscenze, le professionalità e una programmazione seria e articolata. E' questo il messaggio partito nel corso della tavola rotonda svoltasi martedì mattina nella sala Consiliare del Comune di Grassano da titolo: “Erbe officinali in cosmetica”, promossa da Italia Nostra Sezione Medio Basento, dal Comune di Grassano, da Greenpharma Potenza, da Made in Lucania, da Associazione Miss Chef, dalla Regione Basilicata, dall'Unione delle Pro Loco di Basilicata e dal Club del Fornello di Rivalta. La tavola rotonda, moderata dal Presidente dell'Associazione degli Ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, Aldo Michele Radice ha visto la partecipazione di Enza Spano, Presidentessa di Italia Nostra Medio Basento, Alberto Garrambone dell'Associazione Grassanum, dell'Assessora alla Cultura del Comune di Grassano, Angela Daraio, dalla Vice Sindaca di Grassano, Maria Teresa Sileo, da Nicola Montemurro, culture, coltivatore e narratore delle piante salutistiche, di Loriana Cardone, esperta di settore, di Immacolata Faraone, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali dell'Unibas, di Francesco Pontillo della ditta Erbe in Lucania, Durante il simposio sono stati esaminati gli aspetti principali della cura, tutela e messa a sistema del comparto cosmetico e dello zafferano che partono da analisi storiche e ben definite fino ad arrivare ai giorni nostri e alle abitudini quotidiane. Tutto questo perché zafferano e cosmetica viaggiano ormai di pari passo mettendo in evidenza le qualità valoriali spesso sconosciute dalla gente comune. E in questo contesto la conoscenza, la programmazione mirata di entrambi i comparti potrebbe mettere nelle condizioni di sviluppare e dare anche diverse opportunità di lavoro ai giovani lucani, specialmente quelli che attualmente vivono nella regione Basilicata. Maria Teresa Sileo, Vice Sindaca di Grassano ha parlato della giornata di studio: “Siamo onorati di poter accogliere questo evento, secondo noi come nostra comunità avere informazioni per quanto riguarda effettivamente la coltivazione e la valorizzazione di queste erbe officinali e di queste piante officinali che molte volte troviamo nel nostro territorio e non apprezziamo il loro valore e quello che effettivamente può dare nel mondo dell'agricoltura, della cosmesi, delle piante aromatiche per quanto riguarda l'aspetto enogastronomico”. Alberto Garrambone ha parlato dell'evento: “In effetti con Enza Spano abbiamo accettato di buon grado questa collaborazione per la presentazione di questo evento così importante perché la nostra associazione già da qualche anno si interessa a quelle che sono le peculiarità del territorio e tra queste anche le erbe officinali, infatti anni addietro presentammo un progetto al Miur per potenziare e migliorare e creare nei cinti di Grassano un luogo non solo di raccolta in se e per se ma di catalogazione di quelle che erano le erbe del territorio, addirittura era un po' più ambizioso la parte sia della flora che della fauna. Quindi quando mi è giunto l'invito da parte di Enza Spano, non l'abbiamo accolto ben volentieri e oggi diamo la possibilità ai nostri ospiti di conoscere le caratteristiche del nostro territorio e perché no come diceva Enza di creare una rete di rapporti tra le amministrazioni comunali e le persone sensibili, affinché queste erbe siano un punto di partenza e anche di arrivo di alcune iniziative importanti per la crescita e valorizzazione del nostro territorio”. Enza Spano ha parlato dell'evento di Grassano: “Siamo al quarto appuntamento con le erbe officinali in cosmetica. Un settore molto importante che può dare grossi sbocchi per attività a livello imprenditoriale. Ci tenevamo a focalizzare questo appuntamento e a proseguire questo itinerario partito da Tricarico con l'attività della cosmesi”. Loriana Cardone ha chiuso la carrellata di pareri: “Abbiamo parlato delle piante officinali in generale e nello specifico nella coltivazione dello zafferano, delle sue proprietà e degli usi. Di questa spezia che viene definita come l'oro rosso ma anche come la spezia della felicità, perché grazia ai principi attivi che possono essere la crocina, la picrocina essa franale conferisce delle proprietà benefiche all'organismo. Infatti ha delle proprietà come anti infiamatorio, antiossidante, ma soprattutto anche come anti depressivo e nell'ambito cosmetico viene utilizzato molto spesso per contrastare radicali liberi, come la cura della pelle e come malattia anti infiammatoria”.





