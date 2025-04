5 e 8 maggio al cinema in Basilicata, Breath, il film documentario diretto dalla regista Ilaria Congiu. Una co-produzione internazionale Italia–Tunisia tra Mediterraneo Cinematografica e Propaganda e distribuito da Mescalito Film, il film è patrocinato da Legambiente Italia e Extinction Rebellion Italia.

Nata in Senegal, dove suo padre dirige un'azienda di esportazione di pesce congelato, Ilaria Congiu cresce con il mare come amico, ma presto si rende conto che le acque che amava sono sempre più silenziose e prive di vita. Un forte senso di perdita la spinge a interrogarsi sul ruolo della sua famiglia nel depauperamento degli oceani. Questo turbamento diventa il punto di partenza per un viaggio tra Italia, Tunisia e Senegal, dove la regista incontra cinque "figli del mare", le cui storie personali e testimonianze dirette la portano a confrontarsi con suo padre e a riflettere sulle contraddizioni legate al consumismo e alla pesca industriale.



"Breath non è solo un documentario, è un invito a riflettere su come le nostre azioni quotidiane influenzano il mondo che ci circonda", afferma Ilaria Congiu. "Ho voluto raccontare le storie di chi vive il mare da vicino, chi lo ha visto cambiare e, soprattutto, chi lotta per proteggere l'ambiente. Il mare non è solo un ecosistema, ma una parte di noi, della nostra identità."



Breath diventa un’opera che alterna una narrazione fattuale ed emotiva, raccontando le ripercussioni sociali e ambientali della crisi ecologica. Attraverso storie personali e potenti testimonianze, il film invita a riflettere sul difficile cammino verso l’accettazione, il perdono e la consapevolezza. Un viaggio di resilienza che attraversa tre Paesi legati dal consumismo, con l’obiettivo di ridare respiro all’oceano e, allo stesso tempo, all’uomo stesso.



Il film è il risultato di una produzione che ha voluto unire cultura e impegno ecologico, con la collaborazione di due realtà fondamentali come Legambiente Italia ed Extinction Rebellion Italia, impegnate da anni nella difesa dell’ambiente e nella sensibilizzazione verso le sfide della crisi climatica globale.



In Breath, Ilaria Congiu affronta il tema della pesca industriale, del cambiamento climatico e dell’inquinamento marino, seguendo il suo viaggio tra Italia, Tunisia e Senegal. Incontrando i "figli del mare", personaggi che hanno vissuto in prima persona la trasformazione delle acque, Congiu interroga se stessa e il suo rapporto con la tradizione familiare, portando alla luce le contraddizioni tra il consumismo e la sostenibilità. Un film che racconta storie di vita, di resistenza e di speranza, con uno sguardo profondo e intimo sui legami tra uomo e natura.



Il film sarà al cinema in tutta Italia a partire dal 5 maggio