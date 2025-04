La Basilicata conferma la sua presenza internazionale partecipando per il terzo anno consecutivo all'Arabian Travel Market (ATM), fiera leader nel mercato mediorientale del settore viaggi e turismo in corso a Dubai dal 28 aprile al 1° maggio 2025.

La regione è presente all'interno dell'area ENIT, nello spazio "ITALIA" presso il Dubai World Trade Centre.



La 32ª edizione dell’ATM vede la presenza di tre importanti co-espositori regionali: MH Matera, MATERA Collection e Hotel Murmann di Maratea, pronti a presentare l'offerta turistica lucana al mercato arabo e a partecipare a quattro giorni di intensi incontri B2B focalizzati sui segmenti luxury, leisure e sostenibilità.











"La nostra partecipazione all'Arabian Travel Market può rappresentare un'opportunità per posizionare la Basilicata nel mercato mediorientale, che mostra un interesse crescente verso l'Italia e in particolare verso destinazioni autentiche e di alta qualità", dichiara Margherita Sarli, Direttore generale dell'APT Basilicata. "Matera e la costa di Maratea sono prodotti turistici che rispondono perfettamente alle esigenze di un pubblico alla ricerca di esperienze esclusive, sostenibili, a contatto con la cultura locale e destinazioni non massificate. Nostri obiettivi sono consolidare la visibilità della regione, diversificare i mercati di riferimento, sviluppare nuove partnership commerciali con operatori specializzati nel turismo di lusso e sostenibile in una delle aree più dinamiche per il turismo globale. Questa è una delle azioni che l’Apt porta avanti sul versante della internazionalizzazione.”







Domani, 29 aprile alle ore 14:00, l'Italia sarà protagonista di una conferenza stampa dal titolo "Record arrivals & new opportunitiesin Middle Eastern Tourism: Italy accelerates through culture, luxury & sustainability", un'occasione importante per presentare le potenzialità del nostro Paese in un mercato in forte espansione.







Il settore del turismo di lusso, secondo le ricerche di McKinsey and Company, è destinato a crescere più rapidamente rispetto a qualsiasi altro comparto del turismo. I Paesi della regione araba stanno pianificando un considerevole sviluppo ricettivo con la realizzazione di 400.000 camere d'albergo entro il 2030, prevalentemente rivolte a un target medio-alto. Questa tendenza può rappresentare un'opportunità per la Basilicata, che può offrire esperienze esclusive tra borghi storici, paesaggi incontaminati e un patrimonio culturale millenario.