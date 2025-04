Il Cammino "Basilicata Coast to Coast" sbarca al Trentino Film Festival

Lagonegro/Trento, 28 aprile 2025 – Il Cammino "Basilicata Coast to Coast", ispirato all'omonimo film di Rocco Papaleo, approda al prestigioso Trentino Film Festival. Il progetto, promosso dal CAI di Lagonegro, sarà presentato all'interno del seminario "Cinema, turismo e territorio. Quale rapporto?", organizzato da TSM – Trentino School of Management.

L'appuntamento è dedicato a esplorare il legame tra cinema, turismo e valorizzazione dei territori: come il grande schermo può trasformare luoghi reali in mete dell’immaginario collettivo, influenzando i flussi turistici e le strategie di sviluppo locale.

A raccontare il progetto "Basilicata Coast to Coast", i referenti Vincenzo Gulfo e Pompeo Limongi del CAI di Lagonegro, che illustreranno come un film possa ispirare un vero e proprio cammino escursionistico, divenuto simbolo di un turismo lento e sostenibile nel cuore della Basilicata.

Il seminario sarà introdotto da Maddalena Pellizzari (TSM – Economia del turismo e marketing territoriale) e moderato da Carlotta Barina. Interverranno inoltre Luca Ferrario, Direttore della Trentino Film Commission, e Manuel Corso, Direttore dell'APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi.

L'incontro è aperto a policy maker, operatori turistici, studenti e a tutti gli interessati al tema della promozione territoriale attraverso il cinema.