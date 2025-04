Cresce l’attesa per la prima edizione del concerto del Primo Maggio Mercure a Castelluccio Inferiore. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Alma Resta, con CGIL, CISL e UIL, si svolgerà, dalle ore 16:00, nella caratteristica piazza di Largo Marconi. Ad aprire l’evento saranno i rappresentanti delle sigle sindacali, Vincenzo Esposito Seg. Gen. Cdlt CGIL Potenza, Giovanni Caputo Esecutivo CISL FP Basilicata e Vincenzo Tortorelli Seg. Gen. UIL Basilicata. La musica la farà da padrona. Vari e talentuosi i gruppi che si susseguiranno sul palco prima dell’arrivo di Valerio Jovine, affermato artista campano che si esibirà insieme a Nicola Caso, Andrea Tartaglia e PeppOh. La festa del lavoro rappresenta un’occasione importante per celebrare la storia, le lotte e le conquiste dei lavoratori e per riflettere sulle sfide attuali del mondo del lavoro. “Giovani, lavoro e Mezzogiorno” è il tema scelto per questa prima edizione, con la convinzione che sia assolutamente necessario affrontare le problematiche che affliggono un’intera nazione, ma soprattutto, il Sud Italia. La mancanza di prospettive certe si manifesta nell’elevato tasso di emigrazione giovanile e le conseguenze di questa migrazione sono devastanti per le già fragili realtà del Mezzogiorno. I nostri piccoli centri sono delle gemme preziose che, se valorizzati, possono produrre benessere e ricchezza a vantaggio di tutta la comunità. Perché ciò sia possibile il territorio ha bisogno dei giovani, i soli in grado di creare un legame tra la tradizione e l'innovazione. Non solo un concerto quindi, ma un’opportunità di confronto e condivisione. L’evento, unico nel suo genere in Basilicata, prevede grande partecipazione da parte dell’intera Valle del Mercure e non solo.