Martedì 29 aprile 2025 al Teatro Vida di Gravina in Puglia e mercoledì 30 aprile 2025 alla Fondazione "Le Monacelle" di Matera, alle ore 20.30, si terrà il recital pianistico "Dal Classico al Romantico" con Piero Di Egidio. Il programma prevede musiche di Clementi, Chopin, Brahms e Beethoven, in un viaggio dalla razionalità del Classicismo alla passione del Romanticismo. Piero Di Egidio, pianista di fama internazionale e Direttore del Conservatorio “Pergolesi” di Fermo, vanta una carriera con quasi 500 concerti in Europa, Stati Uniti e Brasile. L'evento fa parte della stagione concertistica invernale della Camerata delle Arti – Basilicata Opere in Atto, sostenuta da MIC, Regione Basilicata e i Comuni di Gravina e Matera.