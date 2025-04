Lunedì 28 aprile 2025, alle ore 20:30, presso il Borgo San Barbato Extra Ordinary Resort Spa & Golf, si terrà l’evento benefico “ARISA nel Giardino di Eva”, promosso dall’Associazione Arcipelago Eva O.D.V. in collaborazione con l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture e Il Marateale, con il sostegno della Lucana Film Commission e il patrocinio della Regione Basilicata e del Consiglio Regionale della Basilicata.



La serata vedrà la partecipazione della celebre cantante lucana Arisa, madrina dell’evento, e del giovane artista FLAME, autore del brano “Il Giardino di Eva”, dedicato all’Associazione. A presentare l’evento sarà l’attrice Eva Immediato. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni, a testimonianza del sostegno delle autorità regionali alle attività dell’Associazione e all’importanza del progetto di umanizzazione delle cure promosso all’interno dell’IRCCS CROB.



L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le attività gratuite che Arcipelago Eva offre da 15 anni ai pazienti oncologici dell’IRCCS CROB, attraverso trattamenti estetici, barberia e laboratori creativi. Una serata di solidarietà per trasformare, come dice il motto dell’Associazione, “passione e solidarietà in un abbraccio di speranza”.