Un percorso lungo 20 anni, nato con pochi volontari fino ad arrivare ad oggi a una cinquantina. Appuntamento domenica 27 aprile a Picerno in piazza Plebiscito a partire dalle 10.00 per festeggiare i venti anni di attività della “Pubblica Assistenza Protezione Civile Angels Picerno ODV”. Per l’occasione speciale, l’associazione donerà alla comunità un defibrillatore da posizione nella piazza principale del paese, in piazza Plebiscito. A seguire i saluti della presidente dell’associazione Angels Picerno, Natalina Rollo e delle istituzioni comunali e regionali. Saranno presenti i volontari e rappresentanti di ANPAS Basilicata. Seguirà una dimostrazione pratica e una simulazione di soccorso e di azioni e manovre di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza e, in particolare, in caso di arresto respiratorio o cardiaco. La giornata si concluderà con la consegna delle targhe per ricordare una ricorrenza importante tracciata da atti e gesti all’insegna della solidarietà. Venti anni fa pochi volontari decisero di aderire ad ANPAS nazionale, un movimento sempre in crescita presente in tutta Italia e all'estero che, giorno dopo giorno, hanno costruito una società più giusta e solidale attraverso lo sviluppo di una cultura della solidarietà e dei diritti. Far parte di ANPAS nazionale ha permesso al gruppo "Angels" di Picerno di essere presente nelle varie emergenze come alluvioni, terremoti, pandemia, ecc. "Il volontario è sempre in uscita, il cuore aperto, la mano tesa, le gambe pronte per andare. Vogliamo ricordare con questa frase di Papa Francesco quando ci accolse in Vaticano – ha dichiarato la presidente Natalina Rollo – il ruolo delle associazioni, il valore dell’associazionismo, una grande famiglia che opera per aiutare e soccorrere chi è in difficoltà”.