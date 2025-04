Saranno circa 70 i libri che Mary Di Giacomo, educatrice di nido e dipendente del Comune di Milano di origine lucana, metterà a disposizione gratuitamente ai piccoli lettori di Scanzano Jonico, attraverso l'iniziativa "Libri a merenda". L'educatrice dopo un’attenta riflessione e confronto con alcuni cittadini decide di organizzare, di concerto con un aBar locale ubicato presso Piazza A. Moro, il 26 aprile, a partire dalle ore 16:00, un progetto di promozione alla lettura rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Di Giacomo ha iniziato un percorso formativo in veste di Reading Ambassador in Lombardia, che vuole "trasferire" in Basilicata. Presso il bar verrà proposta una merenda con la quale la famiglia avrà la possibilità di ricevere un buono per il ritiro di un libro in regalo, altresì, per i bambini di 18-36 mesi è prevista la lettura animata di alcuni libri illustrati, tutto a titolo gratuito. Di Giacomo propone, infine, il così detto Bookcrossing, ossia, il “passaggio, scambio di libri” che prevede l’installazione di uno o più contenitori in alcuni punti dei comuni che avranno il piacere di recepire l'iniziativa nei quali chiunque può deporre e/o prelevare un libro di interesse. Il Bookcrossing è volto alla libera circolazione di libri tra persone, inoltre, assume un importante valore educativo e sociale, già sperimentato in molte città non solo italiane.

“Un bambino che legge sarà un adulto che pensa” Jerome Bruner – psicologo