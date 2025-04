La Krikka Reggae annuncia oggi il nuovo singolo “BRIGANTI”, una rivisitazione contemporanea del brano cult "Brigante se more" scritto da Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò nel 1979, in uscita venerdì 25 aprile – festa della Liberazione – su tutte le piattaforme digitali.



Definita da molti “l’inno dei briganti”, questa ballata è diventata negli anni un manifesto identitario per il Sud che non si è mai arreso. Oggi, con “BRIGANTI”, la Krikka Reggae sceglie di riportare quel messaggio nel presente, attualizzandolo in chiave musicale e culturale.



“Volevamo rifarla da tanto tempo. Poi Ricky Ohmguru Rinaldi ci ha fatto sentire una base cumbia, e appena l’abbiamo ascoltata abbiamo capito che era il momento giusto: la cumbia è la rivoluzione del Sud America, e noi dovevamo farla diventare la rivoluzione del Sud Italia”, racconta Manuel Brando.



“BRIGANTI” non è solo una cover: è un grido di appartenenza, una dichiarazione d’identità, una chiamata alla rivoluzione culturale. Nelle strofe, tra sonorità moderne e tradizione popolare, si affrontano temi attuali e profondi: lo spopolamento del Sud, la mancanza di prospettive, la necessità di un risveglio collettivo.



“Siamo dei pugili sul ring” - canta Big Simon - “Abbiamo bisogno di nuove culture, di dare spazio ai nuovi briganti del nuovo millennio”.



A dare forma visiva al progetto è Fido Guido, noto cantante tarantino, qui in veste di disegnatore della copertina, che ha realizzato l’illustrazione originale del singolo. La grafica del progetto è stata invece curata da Alessandro Nesti.



“Collegare suoni ad immagini, e viceversa, è sempre stata per me una parte fondamentale della comunicazione e della percezione. L’ascolto di “BRIGANTI” mi ha immediatamente portato con i pensieri sulle colline della Basilicata, negli anni tragici dell’invasione piemontese. L’immagine del brigante, stanco ma sempre attento a cogliere il minimo suono straniero e minaccioso, mi è apparsa così, netta. Ho voluto rappresentare quella tensione, quella resistenza silenziosa che ancora oggi sento viva nei suoni della Krikka Reggae” - ha raccontato Fido Guido.



Il brano si inserisce nel solco tracciato da “LUKANIA”, altra opera simbolica della band, e ne rappresenta quasi una continuazione naturale: stessa forza evocativa, stessa voglia di raccontare la terra lucana con verità e orgoglio.



“BRIGANTI” è stato prodotto da Ricky Ohmguru Rinaldi, impreziosito dalla tromba di Pasquale Gravela, con mix e mastering di Dino “Biasix” Di Biase, e registrato presso le Officine Culturali Arci Al Verde.



"Amme pusat chitarre e tambur / Pcchè sta musica s'hadda cangià / Sim brigant e fascim paiur / E ca schuppetta vulim canta”

Il 25 aprile, giorno simbolo della Liberazione, risuonerà anche questa voce: quella di chi vuole liberare il Sud da rassegnazione e silenzi, con la musica come arma gentile ma potente.



Perché essere briganti, oggi, è scegliere di restare. È prendersi cura della propria terra.



FORMAZIONE DELLA “KRIKKA REGGAE”:



Manuel Brando - voce



Big Simon - voce



Enzo “Sceriffo” Russo - basso



Ivano “Tarallone” Grieco - tastiere



Franco “The commendator” Magliocca - batteria



Enzo “O’messican” Di Stefano - chitarra