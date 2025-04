Il Club Matera accoglie con profondo dolore la notizia della scomparsa della Presidente di Aide, Anna Selvaggi: grande amica, combattente per i diritti delle donne, figura schietta, sincera, diretta e costruttrice di un presente più a misura di donna.

Una donna per le donne: per quelle che si danno da fare, per quelle che ce la fanno perché non si arrendono. Proprio come lei.



Anna è stata a Matera e in Basilicata una delle pioniere nella lotta per la parità di genere. Ha fatto sentire la sua voce chiara e forte anche a livello nazionale, portando all’attenzione pubblica il tema delle donne in ogni ambito lavorativo.

Ha accolto chi non credeva più nel cambiamento, spronandole ad agire. Ha stimolato politiche addormentate e inefficienti, adoperandosi in prima persona per ottenere risultati concreti e visibili.



«Anna ha sempre coniugato fattività, visione e stile, dimostrando che non è necessario rinunciare ad essere donne per farsi apprezzare professionalmente, mantenendo una leadership femminile e coltivando la sorellanza in ogni occasione per realizzare progetti di grande respiro»,

ha dichiarato Patrizia Minardi, componente del Comitato Pari Opportunità Soroptimist International.



«Da lei ho imparato il punto di vista femminile costruttivo e leale, che cerco di rinnovare ogni giorno. Da lei ho imparato il piacere di apprezzare l’altra senza pregiudizi né stereotipi. Un esercizio che continuerò a fare in sua memoria, perché i suoi messaggi ci danno la forza di guardare con fiducia un mondo che può cambiare. Come ha fatto lei. Grazie, Anna».