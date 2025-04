Inaugurata nei giorni scorsi ad Albano di Lucania (Pz) la biblioteca della Pro Loco Albano di Lucania Aps intitolata alla memoria del "Prof. Mario Scelzi". Grande soddisfazione per il Presidente della Pro Loco Albano di Lucania Aps Nanni D'Anzi il quale ha sottolineato "grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco nei mesi scorsi, attraverso l'iniziativa di sensibilizzazione dona un libro alla biblioteca che ha visto una bella partecipazione della comunità e al recupero dei volumi custoditi dal Comune, abbiamo raccolto oltre 2400 libri che impreziosiscono la biblioteca realizzata presso la nostra sede nel complesso di San Giovanni e che abbiamo desiderato intitolare alla memoria del Prof.Mario Scelzi che ha realizzato ricerche ed approfondimenti sulla storia locale realizzando un libro su Albano che abbiamo ristampato".

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa nel rivolgere un plauso al Presidente Pro Loco Albano di Lucania Nanni D' Anzi ed al direttivo tutto per l'impegno nel creare un importante presidio culturale a disposizione della comunità ha ringraziato il Sindaco di Albano di Lucania Bruno Santamaria e l' Amministrazione Comunale per aver messo a disposizione i locali e alcuni volumi della vecchia biblioteca da anni non più attiva in paese.

Per l'occasione il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa ha donato una copia del libro di immagini di Luca Somma dal titolo "Paesaggi dell'abbandono, Riforma Fondiaria in Basilicata" realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali - MiC ed una copia della rivista turistica-culturale In Italia magazine edita dalla Rete Associativa terzo settore Pro Loco Epli - Ente Pro Loco Italiane Aps

Alla cerimonia coordinata da Immacolata Blescia sono intervenuti il Sindaco di Albano di Lucania (Pz) Bruno Santamaria, il Vicesindaco Luigi Soldo, il Presidente della Pro Loco Nanni D'Anzi e il socio Gianvito Possidente, l'ex Sindaco Vito Benedetto, Franco D'Anzi, Rocco Adamo e Ciccio Cioffredi i quali hanno sottolineato l'importanza della biblioteca e ricordato la figura del Professor Mario Scelzi a cui la stessa è dedicata. La biblioteca grazie all'impegno dei volontari della Pro Loco sarà aperta al pubblico tutti i martedì e giovedì dalle ore 17 e alle ore 19 e prossimamente saranno organizzate iniziative culturali a tema.