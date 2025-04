Nasce il docufilm 'Transumanza: Un’antica pratica con valori moderni'. L’annuncio oggi, in occasione della Giornata mondiale della terra (Earth Day). Prodotto da Sincro Produzioni con la regia di Giuseppe Ielpo, il docufilm è stato interamente finanziato dalla ‘Luigi Diotaiuti Foundation’, la fondazione dello chef lucano Luigi Diotaiuti partito dalla Basilicata alla conquista di Washington D.C dove il suo ristorante di successo annovera tra i suoi clienti anche celebrità e leader mondiali. Il legame con la sua terra però non si è mai interrotto, di qui la volontà di Diotaiuti di finanziare il progetto che racconta il legame tra uomo, natura e cultura, sensibilizzando sull'importanza della biodiversità e ispirando al cambiamento ambientale. il tutto senza dimenticare la celebrazione della cultura e della cucina italiana. Il film segue da vicino la vita di chi pratica ancora la transumanza, mostrando il ciclo delle stagioni, i paesaggi, le fatiche e le emozioni di uomini e donne che tramandano un'eredità preziosa. Gesti antichi, parole e piatti tradizionali arricchiscono il racconto, offrendo una chiave di lettura per comprendere la cultura gastronomica, l'identità dei territori e la ricchezza della memoria collettiva. Suggestivo l’impatto visivo e sonoro che consentono allo spettatore di entrare da protagonista le scene mostrate. "Questo docufilm non è solo un prodotto cinematografico, ma una missione culturale, una testimonianza necessaria sull’ambiente, e una grande occasione per valorizzare non solo un patrimonio immateriale del nostro paese, ma anche la salute del pianeta”, spiega lo chef Luigi Diotaiuti. Il racconto della transumanza è infatti occasione preziosa per ricordare alle nuove generazioni l’importanza del rispetto, il valore della resilienza, la necessità di coltivare la connessione con la natura. Il docufilm, debutta inoltre in un periodo particolarmente favorevole per il settore agroalimentare italiano che gode di un momento di grande interesse internazionale. “’L'appetito’ mondiale per i prodotti e per i film ‘Made in Italy’ non è mai stato così grande. Considerato che l’interesse globale per l’Italia è così elevato, ora è il momento perfetto per nutrire gli appetiti globali con le storie vere delle ricche pratiche agricole e culturali che sono alla base del marchio ‘Made in Italy’- racconta Diotaiuti- raccontare queste storie ora aiuterà gli stessi italiani ad apprezzare le antiche pratiche che hanno contribuito a creare alcuni dei prodotti più nutrienti e ambiti al mondo”. Dopo un mese dal debutto, il docufilm verrà rilasciato su Amazon Prime Video in Italia e successivamente reso disponibile a livello internazionale sempre su Amazon Prime con sottotitoli e doppiaggi in inglese e spagnolo. Inoltre, il docufilm sarà distribuito anche su altre piattaforme come Chili TV e Tim Vision, per raggiungere un pubblico più vasto e diffondere la conoscenza di questa tradizione unica, oggi a rischio di estinzione.