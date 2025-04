Attraverso un video mapping che sarà proiettato da mercoledì 16 aprile a domenica 20, tutte le sere dalle ore 20.15 (il video ha una durata di circa 8 minuti e sarà riproposto durante le stesse serate in diversi orari a seguito) la facciata della chiesa San Nicola di Bari (centro storico) sarà “stravolta” dagli effetti in versione tridimensionali che coinvolgeranno lo spettatore trasportandolo in una realtà coinvolgente quanto affascinante. Ripercorrendo una storia affascinante come lo è la Via Matris arricchite da scene sensazionali e accompagnate da musiche suggestive, il centro storico di Sant’Arcangelo sarà avvolto in un’atmosfera entusiasmante che appassionerà grandi e piccoli visitatori. Non una semplice proiezione di immagini quindi grazie all’associazione Via Matris che di anno in anno riesce ad apportare novità e migliorie nella programmazione attraverso la quale riesce ad attirare centinaia di turisti provenienti da gran parte della Basilicata e delle regioni limitrofe.



Carlino La Grotta