A Potenza, senza alcuna sosta, proseguono, le prove della compagnia teatrale potentina, "La Teca dell'Immaginario", con la regia di Gianni Montatori e l'aiuto regista, Donatina Lacerenza, che, al "Teatro Francesco Stabile", in occasione del "Maggio Potentino 2025", con ingresso alle ore 19:00 e sipario alle ore 19:30, andrà in scena il prossimo 2 maggio, con la "Giara", di Luigi Pirandello.



La divertente e famosa commedia che, per i temi affrontati e l'innovazione del racconto teatrale, è considerata tra i più importanti lavori drammaturghi del 20esimo secolo, oltre ad altre opere, novelle, racconti brevi, in italiano e siciliano, e circa 40 drammi, l'ultimo dei quali, rimasto incompleto.



A salire sul prestigioso palco potentino saranno gli attori Antonio Corrado (Don Lolò Zirafa), Ernesto Balì (Zi Dima Licasi), Giovanna Rossini (Donna Lella), Donatina Lacerenza (Avv. Scimè), Rocco Becce (Mulattiere), Gilda Rezzuti (Sora Tana), Antonietta Lisco (Trisuzza), Antonia Guarino (Tararà) e Anna Maria La Marca (Fillicò), nelle foto durante le prove teatrali.



Questa esperienza è, soltanto, l'inizio di un lungo percorso che, la compagnia teatrale intende percorrere, per realizzare molti spettacoli, non solo in Basilicata.



Per informazioni e prenotazioni dei biglietti, potete rivolgervi ai seguenti recapiti telefonici: 330/659672 - 347/4542090.