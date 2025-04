Mostra “Resta nel blu” di Marcella Tisi nel Circolo Radici a Matera 14/04/2025 Mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 18 nel Circolo Radici in piazza Vittorio Veneto a Matera è in programma l’inaugurazione della mostra “Resta nel blu” di Marcella Tisi. La mostra resterà aperta fino al 31 maggio 2025.





L’artista torinese Marcella Tisi, dopo avere esposto vent’anni fa le sue prime esperienze di Land Art nel territorio lucano presso il Circolo La Scaletta di Matera, coglie questa occasione offerta dal prestigioso Circolo Radici, che ha sede nel cuore della città di Matera in piazza Vittorio Veneto, per fare il punto sulla sua ricerca artistica dedicata al territorio lucano, che ha per tema il luogo e il paesaggio. La mostra illustra una serie di opere – realizzate e in progress – legate al progetto a scala territoriale Paesaggi in movimento, ideato con Andrea Rolando del Politecnico di Milano, attraverso video, mappe “artistiche”, opere fotografiche, e interpretazioni grafiche, pittoriche e scultoree. La mostra documenta le seguenti opere site specific: Passaggi blu, Irsina, Taccone. 2013 Un intervento artistico che evidenzia ponti, massicciate e viadotti lungo la ferrovia, dipingendoli di blu quali segnali del passaggio del treno e posizionando rotoballe blu nei campi come segnali visivi del paesaggio per i viaggiatori nel treno. Passaggi blu. Alberi Gravina, Irsina, Taccone. 2014 Lungo il medesimo percorso dell’anno precedente al posto delle rotoballe vengono posizionate le sagome di alberi tipici del luogo, ispirate alle rappresentazioni pittoriche che la Tisi ha realizzato negli anni precedenti quasi come a crearsi un alfabeto per la lettura del paesaggio lucano.



SCEGLI IL TUO PAESAGGIO!, Irsina. 2018 In questo intervento il territorio stesso e i suoi elementi paesaggistici non hanno solo ispirato l’opera ma ne hanno suggerito profondamento l’esito e una costruzione agricola abbandonata diventa una cornice naturale per osservare il territorio lucano. Su di essa la pittura che rappresenta il gesto delle mani che simula la scelta di un’inquadratura, invita a una contemplazione diretta del paesaggio.



PAESAGGI SVELATI. Attraversando luoghi. 2019 Il progetto in questo caso accende l’attenzione sul territorio dell’Ente Parco della Murgia Materana, a sud di Matera verso Miglionico. Una serie di opere site specific realizzate lungo un percorso all’interno del parco, mirano a farne emergere gli aspetti più o meno evidenti di singolarità ed eccezionalità. Durante il cammino, attraversando i luoghi, si disvelano sequenze di paesaggio, attraverso delle tracce blu lasciate su elementi naturali trovati sul posto, quali segnali di risveglio dell’attenzione. Tali opere hanno carattere effimero, per cui sono state documentate attraverso testimonianze video, grafiche e fotografiche.



PRECIPIZI DI ARGILLA. Accoglienza (Nido), Controluce, Scalo Ferrandina-Matera. 2018 – in corso Marcella Tisi con l’architetto Michele Iacovazzi ha l’occasione di collaborare alla riqualificazione del piazzale della stazione Ferrandina-Matera con l’obiettivo di rendere lo spazio funzionale e ben integrato con il paesaggio e, secondo i temi di Paesaggi in movimento, di trasformarlo in un moderno caravanserraglio, integrando percorsi ferroviari, stradali, pedonali e ciclabili. L’idea artistica consiste nella ricreazione di un microcosmo che riflette gli elementi naturali della zona: i calanchi, la macchia mediterranea con l’opera Accoglienza (Nido) e gli ulivi con l’opera Controluce, sottolineando il legame tra paesaggio, memoria e accoglienza.





L’esposizione è accompagnata dai seguenti incontri:



Mercoledì 16 aprile, ore 18:00 – Circolo Radici – Inaugurazione e dibattito Nicola D’Imperio, presidente del Circolo Radici; Nicola Lisanti, artista; Marcella Tisi, artista; Giovanni Mianulli, presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana; Carmine Lisanti, Sindaco della Città di Ferrandina; Michele Iacovazzi, architetto.



Mercoledì 23 aprile, ore 18:00 – Circolo Radici – Quando l’arte abita il luogo Michele Saponaro, storico dell’arte; Milena Ferrandina, critico d’arte; Gianfranco Lionetti, esperto del territorio; Marcella Tisi, artista.



Giovedì 24 aprile, ore 17:00 Provincia di Matera – via Ridola – Matera – Workshop con gli studenti del CdS di Architettura DIUSS UNIBAS sede Matera



Saluto di Vincenzo Duni vicepresidente del Circolo Radici, Mariavaleria Mininni, Coordinatrice del CdS di Architettura, DIUSS, UNIBAS; Antonella Guida, Coordinatrice dottorato Cities and Landscape, DIUSS, UNIBAS; Chiara Rizzi, docente di progettazione architettonica e urbana, DIUSS, UNIBAS; Mariadelaide Cuozzo, docente di storia dell’arte contemporanea, DIUSS, UNIBAS; Andrea Rolando, docente del DAStU, Politecnico di Milano; Marcella Tisi, architetto e artista.



L’evento ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale, del Comune di Matera, dell’Ente Parco della Murgia Materana, dell’UNIBAS sede Matera.



Biografia Marcella Tisi



Architetto, pittrice e scultrice, torinese per adozione, nasce a Genova e ha radici in terra emiliana. Esordisce sulla scena artistica come pittrice dagli inizi degli anni 80, ottenendo premi e riconoscimenti attraverso esposizioni e concorsi. Si laurea in Architettura e poi in Scultura e la sua ricerca artistica evolve in una continua sperimentazione delle sinergie fra pittura, scultura e architettura di cui approfondisce incessantemente gli aspetti tecnici, stilistici e teorici. Trova per sé la giusta dimensione nel progetto del e nel luogo: il paesaggio, come sintesi del rapporto uomo-natura, diventa il tema ricorrente del suo fare artistico. Nella pubblicazione Il luogo e le opere. Arte e architettura: nuovo dialogo per nuovi paesaggi raccoglie le principali opere realizzate fino al 2007 documentandone l’approccio teorico, progettuale e realizzativo. Si occupa di interventi in spazi aperti pubblici e privati, di progetti di riqualificazione di ambiti urbani e di ristrutturazione di interni. Svolge attività didattica e di ricerca e pubblica testi. Ha partecipato a convegni come relatore ed esposto in prestigiose sedi in Italia e all’estero. Si riporta qui un estratto del testo di critica di Paola Malato nel catalogo “Profili di donna” pubblicato in occasione dell’omonima esposizione collettiva, svolta lo scorso anno presso gli spazi espositivi della Precipizi di argilla, scalo Ferrandina-Matera, mappa artistica, 2021 Fondazione G. Amendola di Torino, anche sede dell’Associazione Lucana in Piemonte; la Tisi ha esposto alcuni dei suoi lavori di Land Art dedicati al territorio lucano nella sala dedicata a Carlo Levi. “[…] Un incontro ravvicinato proprio con la terra lucana ci viene proposto da Marcella Tisi, figura complessa di artista, performer, videoartista, architetto, insegnante. Progetta interventi nel paesaggio per porre l’attenzione, non sull’opera in sé, ma piuttosto sul processo creativo in atto, muovendosi ai limiti tra arte concettuale e Land art. L’unica vera protagonista è sempre la natura. Una natura intesa non come background, ma come organismo vivente, con il quale si può interagire, rispettandone l’autenticità e insieme esaltandone l’energia intrinseca. Agendo direttamente negli spazi aperti, l’artista spruzza grandi macchie di colore compatto oppure con il pigmento blu traccia lunghi percorsi come a indicare delle coordinate per orientarsi, per trovare dei punti di riferimento, perché le tracce diventino certezze, in un mondo contemporaneo in cui sono smarriti tutti i valori. La precarietà dei materiali rende ovviamente effimera tutta la creazione che non resisterà al primo colpo di vento: l’azione di Marcella Tisi rimanda a quel ciclo continuo della natura, del prodursi e disfarsi di ogni suo elemento in una sequenza eterna ed infinita.





Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 14/04/2025 - Primavera a Maratea: un viaggio sensoriale tra musica, arte, tradizione, profumi

Quando la primavera arriva, Maratea si trasforma in un palcoscenico naturale, dove il fascino del Sud si svela in tutta la sua intensità. I vicoli e le piazza, avvolte dal calore del sole che inizia a dorare i tetti, si animano di eventi che raccontano storie di passione, tr...-->continua 14/04/2025 - Mostra “Resta nel blu” di Marcella Tisi nel Circolo Radici a Matera

Mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 18 nel Circolo Radici in piazza Vittorio Veneto a Matera è in programma l’inaugurazione della mostra “Resta nel blu” di Marcella Tisi. La mostra resterà aperta fino al 31 maggio 2025.





L’artista torinese Marcella ...-->continua 13/04/2025 - Pasqua 2025 a Castronuovo Sant’andrea con la via crucis di Arpa

Venerdì 18 aprile 2025, alle ore 17.30 e alle ore 23.00, lungo le vie di Castronuovo Sant’Andrea, verrà ricostruito il doloroso percorso di Cristo verso la crocifissione sul Golgota attraverso l’arte contemporanea. L’iniziativa, secolare, è a cura del Polo mus...-->continua 13/04/2025 - Mercoledì Santo: una giornata di fede e storia per la Diocesi di Tursi-Lagonegro e per Cersosimo

Mercoledì Santo, 16 aprile, la Diocesi di Tursi-Lagonegro si riunirà in Cattedrale per la Messa del Crisma. Un evento a cui tutto il popolo è invitato a partecipare. Durante la celebrazione saranno benedetti gli oli utilizzati per amministrare i sacramenti e i...-->continua E NEWS