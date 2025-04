L'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza ha presentato le attività del nuovo Polo Didattico di Potenza. Sita in Via Raffaele Danzi, 2 a Potenza, la nascente struttura arriva grazie all'accordo con IAL Basilicata - ente di formazione accreditato anche per i servizi al lavoro, leader sul territorio regionale da oltre 50 anni - ed offrirà l'importante possibilità di scegliere il modello di apprendimento accessibile e di qualità dell'università telematica affiliata con l’Ateneo romano.



Potenza si arricchisce così di una sede d’esame in presenza per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, tre di questi interateneo in Sapienza, quali Archeologia, Informatica e Psicologia, ed ancora altri corsi in area giuridica ed economica. Nel 2024, attivati tre nuovi corsi: Scienze Giuridiche; Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; Diritto, Amministrazione e Gestione del Patrimonio Culturale.



La presentazione è avvenuta presso il Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata alla presenza di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Metropolita di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo, Mons. Davide Carbonaro.

Moderati da Roberto Sciarrone, Responsabile Ufficio Stampa, Comunicazione ed Eventi di UnitelmaSapienza, intervenuti Stefano Mastrovincenzo, Presidente IAL Nazionale, Luigi De Fino, Amministratore Delegato IAL Basilicata, Luana Franchini, Segretaria USR CISL Basilicata, Raffaella Napoli, Responsabile Area Poli Didattici UnitelmaSapienza.



"Siamo veloci e dinamici - ha affermato Roberto Sciarrone. UnitelmaSapienza festeggia i vent’anni dalla sua fondazione. Nel 2005, nasceva un’idea ambiziosa e visionaria: un’università digitale capace di abbattere barriere geografiche e sociali, rendendo l’alta formazione accessibile a tutti. In questi vent’anni, abbiamo costruito una comunità accademica fondata sull’innovazione e sull’inclusione. Migliaia di studenti vengono accompagnati nel loro percorso di crescita, offrendo strumenti, competenze e opportunità per affrontare un mondo in continua trasformazione.

Accompagnati attraverso la consapevolezza data dal portato storico di Sapienza, adesso anche a disposizione della platea lucana".



"Il nostro percorso iniziava ad andarci stretto - ha affermato Luigi De Fino. Da qui l'idea di allungare la filiera. Quale migliore occasione di sottoscrivere una convenzione con UnitelmaSapienza, una delle 11 università telematiche riconosciute a livello ministeriale. Pertanto, da oggi Potenza e la Basilicata, in particolare i giovani ed i professionisti, avranno l'opportunità di rivolgersi presso le nostre strutture. Siamo aperti al territorio ed evidenziamo che non vi è alcuna contrapposizione con altri atenei, vedi l'Università degli Studi della Basilicata, perché i nostri piani d'intervento sono completamente differenti".



"Le università sono luoghi in cui germoglia il sapere - ha affermato Mons. Carbonaro - e accogliamo con entusiasmo questo nuovo percorso a beneficio del nostro territorio. Alimenta la rete della conoscenza non solo per le giovani generazioni, al di là delle distanze e dei tempi messi a disposizione dai poli universitari classici. Oggi, grazie alla tecnica, possiamo raggiungere il sapere in modo intelligente e proattivo. L’augurio che UnitelmaSapienza possa generare anche qui questa possibilità".



Nei prossimi mesi saranno previste delle iniziative mirate di orientamento per promuovere l’offerta formativa e delle promozioni riservate agli studenti. Maggiori informazioni sono consultabili online sul sito UnitelmaSapienza.it.