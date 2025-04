Gradita visita a Barile, Città del Vino e Città dell' Olio, del Club Alfa Romeo Duetto con sosta nella storica Piazza Garibaldi, Fontana dello Steccato, costruita nel 1713, simbolo della comunità arbereshe del Parco del Vulture. Gli appassionati delle auto d'epoca Alfa Romeo, storico marchio automobilistico italiano, orgoglio del Made in Italy nel Mondo, da giorni in giro per la Basilicata, provenienti da diverse regioni d'Italia, guidati da Luca Regoli e Vincenzo Arzente Presidente "Club Alfa Romeo Duetto" sezione Lazio con il prezioso supporto di Pasquale Soda, "barilese e lucano doc", ma soprattutto alfista d'eccezione, sono stati accolti dal Presidente Pro Loco Barile Aps e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale nel rivolgere un caloroso benvenuto ha espresso un vivo ringraziamento per aver scelto di visitare anche la comunità barilese alla scoperta delle bellezze del patrimonio culturale materiale ed immateriale, del Parco Urbano delle Cantine dove Pasolini ha girato le scene più significative del Vangelo Secondo Matteo ed enogastronomiche con la degustazione di Aglianico del Vulture Doc e spumanti presso la Cantina di Barile - Consorzio Viticoltori del Vulture e l'olio extravergine d'oliva presso lo storico Oleificio Fullone. Ringraziamo vivamente per il supporto organizzativo il Comune di Barile guidato dal Sindaco Antonio Murano e la Polizia Locale nella persona dell' Agente Gustavo Cittadini sempre disponibile e collaborativo nell'interesse del paese conclude la nota del Presidente Pro Loco Barile Aps.