La Fondazione Matera-Basilicata 2019, insieme ad AIAP - Associazione italiana design della comunicazione visiva, lancia il bando per l’identità visiva di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del dialogo 2026 al fine di raccogliere proposte progettuali per la creazione del nuovo brand che contraddistinguerà le attività di promozione e comunicazione del progetto.



Il bando invita professionisti/e e studi di progettazione grafica e della comunicazione a proporre un sistema di identità visiva capace di esprimere i valori fondanti del progetto: inclusione, scambio, diversità e radicamento culturale. La proposta dovrà rappresentare visivamente l’anima di Matera come luogo di sintesi tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, tra culture costiere e interne.



Il concorso è aperto a tutte le professioniste e i professionisti del settore e della filiera della comunicazione visiva che abbiano maturato negli ultimi 5 anni comprovata esperienza di visual e brand identity e relativa redazione e realizzazione di manuale d’uso e linee guida. La partecipazione al concorso è aperta a persone fisiche ed enti giuridici, ammessa sia in forma individuale che di raggruppamento temporaneo di imprese e/o di professionisti. Per favorire la crescita e il coinvolgimento di nuove generazioni di progettisti/e, ogni proposta progettuale dovrà essere sviluppata da un team che includa almeno un/una giovane professionista under 25, con un ruolo attivo nello sviluppo della proposta progettuale. Pertanto, anche i concorrenti singoli, se partecipano individualmente, dovranno collaborare con un/una giovane professionista under 25.



La selezione avverrà in due fasi. La domanda di partecipazione, con i relativi allegati previsti per la Fase 1, dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica, inviando una PEC all’indirizzo aiap@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) dell’8 maggio 2025.



Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sui canali istituzionali di Fondazione Matera Basilicata 2019 e di AIAP. All’autore del progetto (o agli autori riuniti in gruppo) risultato vincitore verrà corrisposto un premio lordo di €10.000; è previsto un premio lordo, a titolo di rimborso spese, di € 1000 euro per i progetti classificati dal 2° al 5° posto.



Tutte le informazioni sulla documentazione da produrre, i requisiti specifici per la partecipazione e il processo di selezione sono indicate nel bando, pubblicato sui siti web istituzionali della Fondazione Matera-Basilicata 2019 www.matera-basilicata2019.it e AIAP www.aiap.it .