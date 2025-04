L’Associazione Culturale “Camera con Vista” è lieta di presentare L’Intruso, cortometraggio dell’attrice e regista Anna Rita Del Piano, un’opera che affronta con sensibilità e profondità il tema dell’accoglienza e dell’integrazione in contesti di vulnerabilità umana.



L’evento si terrà il 10 aprile 2025 alle ore 18.00 presso il cinema "Il Piccolo" di Matera, in via XX Settembre 14.



Il cortometraggio narra la storia di Gemma, una donna segnata dalla perdita di un figlio, che si ritrova con la presenza inaspettata di un bambino africano, diventato orfano in seguito ad un naufragio, entrato clandestinamente nella sua casa.



Quello che inizia come un incontro intriso di paura si trasforma in un legame profondo, basato sul dolore condiviso, sul desiderio reciproco di ricevere affetto e calore umano.



Oltre alla proiezione del film, l’evento sarà arricchito da un dibattito con esperti del tema; l’obiettivo è quello di offrire spunti di riflessione sui sentimenti universali che accomuna tutti gli uomini, sulle condizioni di vulnerabilità e disagio legate ai fenomeni migratori.



Saranno presenti:

Anna Rita Del Piano, attrice protagonista e regista del cortometraggio;



Davide Aideyanjie, co-protagonista;



Prof. Filippo Fordellone, filantropo e umanista, insignito del Capitolino D’Oro per il sociale dalla Norman Academy;



Avv. Andrea Di Giura, Coordinatore Regionale della sezione Basilicata dell'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (FIDH).



Programma:

Ore 18.00 – Presentazione dell’evento a cura di Silvana Laviola;

Ore 18.15 – Proiezione del cortometraggio L’Intruso;

Ore 18.40 – Incontro con l’attrice e regista Anna Rita Del Piano;

Ore 19.00 – Interventi degli esperti sul tema;

Ore 19.45 – Conclusioni.