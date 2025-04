Dal 22 al 27 aprile 2025, Matera si trasformerà in una vera e propria capitale internazionale della danza ospitando Paloma Herrera, una delle étoile più celebrate a livello mondiale, per la prima volta nel Sud Italia. L’occasione è l’edizione straordinaria di BaLuPro, progetto di alta formazione ideato e organizzato dal Balletto Lucano, sotto la direzione artistica di Loredana Calabrese.



Già Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, Paloma Herrera guiderà un ciclo di masterclass aperte a tutti, nella prestigiosa Sala delle Arcate del Museo di Palazzo Lanfranchi, messa a disposizione grazie alla collaborazione con i Musei Nazionali di Matera, che sostengono con entusiasmo l’iniziativa e contribuiscono a renderla possibile.



L’evento ha già registrato l’adesione di danzatori provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi esteri, tra cui Serbia e Russia, consolidando il ruolo della Basilicata come nuova destinazione culturale e formativa nel panorama coreutico internazionale.



Nel corso dell’iniziativa, Paloma Herrera selezionerà alcuni partecipanti per accedere al suo prestigioso corso intensivo superiore presso il Kaatsbaan Cultural Park for Dance di New York: un’occasione irripetibile per avvicinarsi al mondo della danza professionale al fianco di un’icona mondiale.



BaLuPro è un progetto che unisce eccellenza artistica e valorizzazione del territorio. Ospita ogni mese giovani danzatori da tutta Italia, offrendo loro l'opportunità di studiare con grandi maestri e di esplorare i paesaggi, le tradizioni e la cultura della Basilicata. L’esperienza coinvolge anche le famiglie e gli accompagnatori, che partecipano attivamente e possono visitare il museo e assistere alle lezioni usufruendo di un biglietto a prezzo convenzionato, in accordo con la direzione museale.



Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, si conferma dunque il contesto ideale per ospitare artisti di calibro internazionale, rafforzando il dialogo tra formazione, turismo e patrimonio culturale.



Una settimana imperdibile per chi ama la danza, ma anche un momento di incontro, scoperta e crescita, che porta la Basilicata al centro della scena artistica internazionale.