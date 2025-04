La Sezione Basilicata dell’Istituto Nazionale di Urbanistica ha recentemente rinnovato le sue cariche sociali e avviato una nuova stagione di attività culturale e disciplinare sul territorio regionale. Il nuovo Direttivo eletto è composto da: Lorenzo Rota (presidente), Rosa Nicoletti (segretaria), Marialucia Camardelli (tesoriera), insieme a Roberto Logiudice, Piergiuseppe Pontrandolfi, Piero Romaniello, Francesco Scorza, Simone Corrado e Giada Limongi.



La Sezione ha visto un profondo rinnovamento, con l'ingresso di numerosi nuovi Soci, tra cui molti neolaureati in architettura e urbanistica, nonché dottorandi. Questi si affiancano al nucleo storico di Soci e Membri Effettivi che, in passato, hanno contribuito alla programmazione e al sostegno delle attività, come il supporto scientifico al Dipartimento Assetto del Territorio della Regione Basilicata per la redazione della Legge Urbanistica Regionale (n. 23/99) e l’organizzazione della Rassegna Urbanistica Nazionale a Matera nel 2010, evento che ha riportato nella città dei Sassi l’atmosfera di quel “laboratorio urbanistico nazionale” degli anni ’50 e ’60.



Questa fusione tra esperienze consolidate e nuove energie consentirà alla Sezione di trarre nuova linfa per riprendere una presenza attiva sul territorio e nella comunità regionale lucana.



La Basilicata è una regione segnata da un preoccupante declino demografico, caratterizzata da numerosi piccoli “paesi presepe”, ricchi di storia e cultura, ma impoveriti dalla fuga dei giovani e alle prese con gravi problemi di tenuta idrogeologica e di salvaguardia ambientale. Tuttavia, proprio nella tutela della sua “bellezza discreta e diffusa” la regione potrebbe trovare importanti opportunità per la sua sopravvivenza.



In questo contesto, l'urbanistica e la pianificazione paesaggistica rivestono un ruolo fondamentale per preservare la qualità del territorio. È necessario che l’urbanistica torni al centro dell’attività programmatica regionale, rivedendo le deregolamentazioni che stravolgono le previsioni urbanistiche, come nel caso della legge del “Piano Casa Regionale”. Inoltre, bisogna individuare, all’interno della pianificazione paesaggistica, i “siti non idonei” per la localizzazione dei parchi eolici, che danneggiano paesaggi e contesti ricchi di storia e cultura.



La Sezione INU/Basilicata e il suo direttivo saranno impegnati a fornire un supporto disciplinare sui temi emergenti dell’urbanistica e della qualità ambientale, per offrire alla comunità regionale e alla sua “governance” le prospettive necessarie a garantire una sostenibilità duratura per la regione.