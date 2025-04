Il Circolo Culturale Antonio Infantino in collaborazione con l’Ateneo Musica Basilicata ha offerto a cinque giovani socie l’opportunità di partecipare al progetto Erasmus+ "Digital Bridges", un’iniziativa internazionale volta a favorire lo scambio culturale e l’acquisizione di competenze digitali e relazionali in un contesto multiculturale. Questa esperienza ha rappresentato un'importante occasione di crescita, confermando l'impegno del Circolo nel fornire per i propri soci.



Il progetto si è svolto nel a Brebu, in Romania, e ha visto la partecipazione di Flavia Attanasi, Maria Salierno, Elena Pennacchia, Maria Sole Zotta e Sabrina Vaccaro, che si sono confrontate con giovani provenienti da diverse nazioni. Le attività hanno spaziato dall’approfondimento dell’alfabetizzazione digitale a momenti di riflessione sui diritti umani e sull’impatto dei social media, passando per esperienze immersive di esplorazione culturale e creativa.



Un momento di grande valore è stato l’omaggio delle partecipanti alla propria terra d’origine. Durante una serata interculturale, le giovani hanno parlato della Basilicata e della figura del Maestro Antonio Infantino e del suo messaggio, coinvolgendo gli altri gruppi in un’esperienza di scoperta della cultura lucana attraverso la musica, il racconto e il dialogo. Questo intervento ha suscitato grande interesse, dimostrando l’importanza della valorizzazione delle proprie radici nel contesto internazionale.



Le attività hanno incluso anche momenti di confronto ispirati al film "Matrix", con un’alternanza tra esplorazioni urbane nella città di Timișoara e momenti di riconnessione con la natura, come la visione del documentario "SamSara" e laboratori creativi dedicati all’arte digitale. Queste esperienze hanno permesso alle partecipanti di sviluppare un pensiero critico sull’equilibrio tra tecnologia e ambiente, rafforzando la loro consapevolezza sociale e culturale.



Al termine del percorso, le partecipanti hanno ricevuto il certificato Youthpass, un riconoscimento ufficiale delle competenze acquisite, prezioso per il loro futuro formativo e professionale.



L’impegno del Circolo Culturale Antonio Infantino nella promozione di esperienze educative e di crescita continua: a fine aprile è già prevista una nuova opportunità con un progetto Erasmus+ in Bulgaria. Gli interessati possono scrivere a circoloantonioinfantino@gmail.com per ricevere maggiori informazioni.