Si è conclusa la 7ª edizione del “CantaOrsoleo”, manifestazione dedicata all’esibizione di brani editi e inediti, tenutasi a Sant’Arcangelo, nell’Auditorium del Polifunzionale di San Brancato.



Un evento che conferma la vocazione del centro della valle del Medio Agri come punto di riferimento per musicisti provenienti da tutta la Basilicata – e non solo – in un clima di condivisione e qualità artistica.



Tra gli ospiti, Angelica e Miriam Scarcello: la prima interprete di musica leggera, la seconda – di origine calabrese – si è esibita con brani della tradizione napoletana, molto apprezzati dal pubblico in sala.



Durante la serata si è esibita anche la scuola di ballo Dance Passion School, che ha arricchito la gara canora.



A vincere la 7ª edizione del “CantaOrsoleo” è stato Gabriele Cirigliano di Castelsaraceno.

Secondo posto per Erika Marcelli di Senise, e terza classificata Miriam Durante di Chiaromonte.



L’evento ha ottenuto il plauso del presidente del Circolo Culturale “Lucio Lombardo Radice” e del sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta, entrambi entusiasti dei risultati raggiunti da questa rassegna musicale e del prezioso lavoro svolto dalla direzione artistica nel valorizzare il territorio.