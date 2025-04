Avrà inizio ad aprile l’attività di formazione sull’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 per il personale medico – sanitario delle quattro Aziende Ospedaliere della Basilicata (ASP, ASM, IRCCS CROB e AOR San Carlo) e per i Medici di medicina generale e Pediatri di Libera Scelta.

Si prevede, a partire dall’8 aprile 2025, la realizzazione di 6 eventi di kick off, che avranno l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i partecipanti sull’importanza della conoscenza e dell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, nonché sulla necessità di incremento delle competenze digitali nel Sistema Sanitario Regionale.

Gli eventi di kick off rappresentano un primo momento di formazione e confronto sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, in cui verrà presentato lo strumento al personale sanitario lucano, evidenziando le sue principali caratteristiche e funzionalità, per poi illustrare le tematiche che saranno approfondite durante i corsi specifici di formazione.

Il primo appuntamento coinvolgerà il personale dell’Azienda Sanitaria di Potenza e si svolgerà l’8 aprile 2025.

Gli altri eventi si svolgeranno il 14 aprile all’Azienda Sanitaria Locale di Matera, il 15 aprile presso l’istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (IRCCS-CROB), e infine il 6 maggio alla sede dell’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo. Sono inoltre previsti due eventi nel mese di maggio dedicati ai Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta che operano sul territorio regionale.