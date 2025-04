Lunedì 7 aprile 2025, alle ore 10:00, presso il Comincenter (Via dell’Ateneo Lucano 10, Potenza), si terrà la conferenza stampa per presentare l’accordo di collaborazione tra il Consorzio ConUnibas (Università della Basilicata) e l’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Potenza (AGCDL PZ).



L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra formazione universitaria e mondo del lavoro, attraverso attività congiunte come workshop, seminari e contenuti digitali. L’accordo valorizza il percorso “Career Tools”, certificato da Open Badge Unibas, grazie al contributo dei giovani consulenti del lavoro.



Interverranno Antonio Candela (ConUnibas) e Giuseppe Martoccia (AGCDL PZ).