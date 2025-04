Con la Deliberazione Commissariale n. 3 del 31/03/2025, l’Ente Parco Nazionale del Pollino ha approvato la Relazione di Aggiornamento annuale 2025 del Piano Antincendio Boschivo (AIB), inserita nel più ampio programma di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il periodo 2023-2027. L’iniziativa, in linea con la Legge n. 353/2000, mira a garantire la tutela del patrimonio boschivo puntando sulla responsabilità condivisa, la prevenzione capillare e una comunicazione diffusa, rivolta a istituzioni, volontari e cittadini. Il Commissario dell’Ente Parco, Luigi Lirangi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Questo aggiornamento del Piano AIB è il frutto di un lavoro corale, fondato sull’impegno costante dei nostri volontari, sul sostegno delle comunità locali e su una visione strategica che mira a tutelare l’ambiente e allo stesso tempo valorizzarlo. Continueremo a investire risorse ed energie affinché il nostro Parco diventi un modello di prevenzione e protezione antincendio a livello nazionale.”

Tra gli elementi cardine del Piano spiccano i “Contratti di Responsabilità”, che anche quest’anno coinvolgono 32 associazioni di volontariato di protezione civile, con un totale di 1.104 volontari (601 in Calabria e 503 in Basilicata). Tale sistema, sperimentato con successo dal 2008 al 2024, prevede l’assegnazione di premi commisurati alla riduzione del numero di incendi e all’abbattimento delle superfici colpite. A rafforzare la struttura organizzativa contribuiscono 80 punti di rifornimento idrico e 40 punti di avvistamento fisso, affiancati da una convenzione con la Scuola di Volo Sibari Fly, che metterà a disposizione tre velivoli ultraleggeri per il monitoraggio aereo. Si rinnova inoltre il protocollo con l’Istituto Penitenziario di Castrovillari (CS) e l’Associazione ANAS, volto al coinvolgimento di alcuni detenuti in attività di sorveglianza e segnalazione in specifiche aree del Parco.

Contestualmente, l’Ente ha varato un Piano di Comunicazione dedicato alla prevenzione degli incendi, che comprende cartellonistica informativa nelle zone più frequentate, una sezione sul sito web ufficiale e l’uso dell’hashtag #PollinoSicuro per una campagna social rivolta a un pubblico ampio e geograficamente diversificato. La strategia di sensibilizzazione prevede anche giornate di pulizia collettiva organizzate in collaborazione con i Comuni, l’ideazione di campagne pubblicitarie online, comunicati stampa condivisi e interviste radio-televisive, oltre alla produzione di video didattici e materiale promozionale con il logo della campagna.

La Relazione di Aggiornamento 2025 del Piano AIB sancisce dunque l’impegno congiunto di amministrazioni, volontari e cittadini, uniti nella difesa di uno dei più estesi polmoni verdi del Sud Italia. Questa sinergia, basata su responsabilità, prevenzione e partecipazione attiva, punta a ridurre sensibilmente il fenomeno degli incendi boschivi, garantendo al contempo la salvaguardia di un ecosistema di straordinario valore naturalistico e culturale.