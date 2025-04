“L’area sud della Basilicata: le vie dei sapori” è il titolo del convegno in programma a Maratea, giovedì 3 aprile alle ore 11, all'interno dell’azienda Via Lattea. L'iniziativa, organizzata dal Gal “La cittadella del sapere” nell'ambito del progetto “Le Vie dei Sapori: le strade del gusto dove il cibo è tradizione”, vedrà la presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali, dell’Apt Basilicata, della Rete Rurale Nazionale, oltre che del Gal “La cittadella del sapere” e punta a sottolineare l’importanza di tali azioni progettuali per lo sviluppo delle aree rurali, creando le basi per future e proficue opportunità di cooperazione. Il progetto ha visto il Gal soggetto capofila di un partenariato composto da 8 partner tra cui il Gal Terre D’Argil della Regione Lazio e i Gal della Lituania, Bulgaria e Romania. Il convegno si inserisce nell’ambito dello study visit dei Gal Lituani partner del progetto, che saranno presenti sul territorio lucano con una delegazione di 35 persone. I partner oltre a visitare Maratea, parteciperanno ad un’attività laboratoriale entusiasmante dedicata alla produzione di mozzarelle locali. Un laboratorio di questo tipo sarà realizzato a cura di alcuni esperti della locale e conosciutissima azienda casearia “Via Lattea” che faranno vivere un’esperienza unica, permettendo loro di immergersi nel mondo artigianale del caseificio e conoscerne le peculiarità. “Sarà questa l’occasione in cui potranno cimentarsi in prima persona nella realizzazione a mano di gustosissime mozzarelle e sentire il profumo di latte locale – fa sapere il Gal 'La cittadella del sapere' - mangiare le mozzarelle prodotte a Maratea significa cibarsi di uno degli innumerevoli prodotti genuini e tipici della nostra regione”. La parte locale del progetto attuato dal Gal “La cittadella del sapere" inoltre ha visto sostenere la promozione della “Via del Mischiglio “. Ai partner lituani saranno illustrate le vie della farina a base di legumi (Via del Miskiglio), tipica dei comuni di Calvera, Chiaromonte, Fardella e Teana. I partner saranno il 4 aprile presso il Comune di Fardella. Gli obiettivi sono quelli di promuovere azioni integrate di sviluppo sostenibile e di qualità, con la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e, soprattutto, delle produzioni tipiche delle aree rurali”. Il progetto si è inserito in perfetta coerenza nell'ambito della strategia di promozione e valorizzazione delle tipicità enogastronomiche di eccellenza dell'area Sud della Basilicata, tramite un attivo coinvolgimento degli operatori territoriali, e nel contesto del piano generale dei progetti di cooperazione, si identifica per la promozione della sostenibilità, con un focus specifico nel consumo dei prodotti agroalimentari autoctoni, per la valorizzazione dei prodotti tipici e per la cultura di un territorio tipicamente e squisitamente rurale. L'iniziativa di mercoledì è finanziata nell’ambito della Misura 19 Cooperazione Transnazionale Leader PSR Basilicata 2014/2022 risorse aggiuntive.