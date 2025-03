Agriworld Expo 2025 si prepara ad animare il Campus Universitario di Matera il 22 e 23 maggio 2025, confermandosi come un appuntamento di rilievo per il settore agricolo. L'evento - aperto a tutti - si presenta come un hub dinamico, integrando un'ampia area espositiva dedicata a enti pubblici e primarie aziende nazionali e regionali con un ricco calendario di convegni, forum, laboratori, workshop e seminari.

Agriworld Expo è concepito per coinvolgere un pubblico diversificato, dalle istituzioni agli imprenditori e tecnici del settore, passando per studenti universitari, ricercatori, associazioni di categoria e professionisti del marketing agroalimentare. Questa sinergia offre ai partecipanti l'opportunità di esplorare le più recenti innovazioni e tendenze del mondo agricolo, oltre a creare preziose connessioni professionali.

L'iniziativa è promossa dalla Rete di Imprese Basilicata In Guscio, in stretta collaborazione con enti pubblici, università, istituzioni scientifiche, aziende, fondazioni e stakeholder del comparto agroalimentare. Agriworld Expo si pone come un punto di riferimento per l'esplorazione e la valorizzazione del mondo rurale, creando una piattaforma inclusiva e orientata all'innovazione e allo sviluppo sostenibile dell'agricoltura. Un focus centrale dell'evento è rappresentato dalla sostenibilità ambientale, l'agroecologia, l'economia circolare e la tutela delle risorse naturali.

Ogni edizione di Agriworld Expo è caratterizzata da un tema specifico. Per il 2025, il filo conduttore sarà “Investire in Resilienza”, un tema che riflette la crescente consapevolezza delle sfide che il settore agricolo si trova ad affrontare, dalle variazioni climatiche alle pressioni economiche e ambientali. "Investire in resilienza" sottolinea l'importanza di adottare strategie e tecnologie che consentano agli agricoltori non solo di superare le difficoltà, ma anche di prosperare in un contesto in continua evoluzione. La scelta di questo tema è il risultato di un'attenta analisi delle tendenze globali e locali, garantendo la pertinenza e l'innovatività delle soluzioni proposte.

Nel cuore di Agriworld Expo 2025 si terrà il convegno nazionale “Ricerca e Innovazione: per un Futuro Sostenibile”, organizzato in collaborazione con quattro prestigiosi atenei italiani: l'Università degli Studi della Basilicata, l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi di Foggia e l'Università degli Studi di Salerno. Questo importante momento di confronto sarà dedicato alla presentazione delle più recenti innovazioni nel settore agricolo, frutto delle ricerche condotte da team scientifici e gruppi operativi coinvolti in progetti europei di innovazione e partenariati pubblico-privati.

Le presentazioni affronteranno temi cruciali come la ricerca, l'innovazione e la resilienza, strumenti fondamentali per rispondere alle sfide contemporanee nel comparto agricolo. Si ricorda che il termine ultimo per l'invio degli abstract è fissato al 16 aprile 2025.



Per quanto riguarda la partecipazione ad Agriworld Expo 2025, si specifica che gli eventi sono aperti a tutti. Tuttavia, per coloro che desiderano presentare le loro ricerche e partecipare al convegno nazionale. Tutti gli altri interessati sono invitati a partecipare senza necessità di registrazione, ma sono incoraggiati a visitare il sito ufficiale dell'evento per ulteriori informazioni: https://www.agriworld.info/expo-2025/.