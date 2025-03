Si terrà a Lauria, lunedì 31 marzo, alle ore 17:00, presso la sala Consiliare G. Scaldaferri, il convegno "Raccontare per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione oncologica”, un incontro promosso dal Centro Italiano Femminile in collaborazione con Komen Italia e Moica Basilicata, con il patrocinio del Comune di Lauria e della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata.



L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli figure istituzionali e mediche, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce, dell’accesso agli screening oncologici e del supporto psicologico per le persone che affrontano la malattia.



Il progetto “Raccontare per sensibilizzare nasce nel 2018, ideato dal Moica Basilicata per sensibilizzare le donne, attraverso l'uso della medicina narrativa, ad aderire sempre più numerose alle campagne di screening oncologici della regione Basilicata.



La prevenzione è il primo strumento di lotta contro il cancro, e proprio su questo principio si concentrerà l’evento promosso in collaborazione con Komen Italia e MOICA, due realtà impegnate nella tutela della salute femminile e nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica. “L'obiettivo - dichiarano gli organizzatori - sarà di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e degli stili di vita sani”.