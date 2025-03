Gli studenti dell'Istituto Agrario "G. Solimene" di Lavello hanno compiuto un gesto di grande generosità, offrendo all'Associazione Maruzza Basilicata il loro vino per sostenere le famiglie dei bambini affetti da gravi malattie nella nostra regione.

Questo atto di solidarietà rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche un esempio virtuoso di come il lavoro di squadra e la passione possano fare la differenza nella vita di chi affronta difficoltà quotidiane. Il vino, da sempre simbolo di convivialità e comunità, diventa così uno strumento per raccogliere fondi destinati al supporto di questi bambini e delle loro famiglie.



Grazie all'impegno della scuola, l'Associazione potrà continuare a offrire aiuto e sostegno a chi ne ha più bisogno, contribuendo a rendere la loro quotidianità più serena e colma di speranza. Un ringraziamento speciale va alla Dirigente scolastica, agli studenti e al corpo docente per la sensibilità e la dedizione dimostrate.



Questo progetto non solo valorizza l'importanza del settore agricolo e della solidarietà, ma insegna anche ai giovani il valore di essere parte attiva della propria comunità. "Insieme, possiamo continuare a portare speranza e conforto a chi ne ha bisogno", ha dichiarato Domenico Iadanza, Presidente dell'Associazione Maruzza Basilicata.