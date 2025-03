Si avvicina a grandi passi la data di apertura del laboratorio di trasformazione dei Peperoni di Senise Igp che vedrà protagonisti dipendenti speciali, impegnati in una vera e propria attività lavorativa. Si tratta dei ragazzi autistici che da tempo sono impegnati nel progetto PeperonAut – Coltiviamo l’inclusione, promosso da Anffas Policoro e fortemente voluto dalle famiglie, che hanno deciso di scommettere, per i propri figli, in un’attività di autoimpiego, dando vita a una cooperativa che ha come scopo l’inserimento lavorativo dei ragazzi con autismo.

Si tratta di una sfida che parte da lontano, dalla realizzazione di piccoli laboratori di cucina con ragazzi e bambini con autismo, seguiti da operatori volontari specializzati e dall’esperienza di nonne sapienti e volenterose. Grazie a un contributo del Gal “La Cittadella del sapere”, poi, ha preso vita la prima fase di formazione e di inserimento dei ragazzi presso le aziende del territorio appartenenti al Consorzio di Tutela del Peperone di Senise Igp. Quella che si va a presentare in questi giorni è la fase della maturità del progetto, con l’avvio di une vera e propria attività autonoma, nella quale i ragazzi sono protagonisti lavoratori e vengono seguiti e coadiuvati da job coaches e personale esperto nella produzione.

La presentazione ufficiale del progetto, e del work in progress del laboratorio, si terrà a Senise, venerdì prossimo 28 marzo, alle 16.30, nella sala convegni del complesso monumentale San Francesco d’Assisi. Al centro dell’evento ci saranno i ragazzi e le famiglie, con le loro storie e i loro sogni da realizzare, gli sforzi che accompagnano i percorsi di inclusione e le tante difficoltà che incontrano sulla loro strada.

“Come Anffas abbiamo supportato e fatto nostro il progetto PeperonAut e lo porteremo avanti con tutti i nostri mezzi -dichiara Giuseppe Tataranno, presidente di Anffas Policoro-. Lo abbiamo presentato due anni fa ad ExpoAid di Rimini, essendo stato preso in considerazione dal ministero delle disabilità come progetto pilota innovativo. Lo abbiamo poi candidato al bando della Regione Basilicata a valere sul fondo inclusione ed è stato finanziato per la somma richiesta. L’investimento strutturale però è cospicuo e per questo abbiamo ricevuto il sostegno di aziende e fondazioni, oltre a quello del Gal La Cittadella del sapere che ha sposato l’idea ed è praticamente partner istituzionale”.

Si tratta di passare da un’idea di assistenza a quella di inclusione attiva, migliorando le autonomie e le abilità dei ragazzi autistici e mettendo in campo le loro potenzialità lavorative, scommettendo sulla loro capacità di guardare positivamente al futuro, e sull’aiuto di imprenditori privati disposti a sostenere in varie forme il progetto. Alcuni di essi hanno già risposto positivamente alla richiesta mentre cresce sempre più l’interesse degli imprenditori del settore agroalimentare e della distribuzione verso l’iniziativa, consapevoli che il marchio PeperonAut ha una carica sociale che può contribuire alla crescita del territorio e del prodotto.

All’evento di venerdì 28 marzo prenderanno parte esponenti politici e istituzionali della Regione Basilicata, rappresentanti dell’Asp e delle istituzioni preposte ai servizi socio-assistenziali, oltre a diversi sindaci dell’area del Senisese.